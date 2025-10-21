Karina García preocupa a sus seguidores al revelar problemas de salud tras pelea con Karely Ruiz

La creadora de contenido Karina García, conocida por su participación en La Casa de los Famosos Colombia, generó preocupación entre sus seguidores luego de confesar que enfrenta una afección de salud posterior a su combate con Karely Ruiz en el evento 'Stream Fighters 4'.

RELACIONADO Karely Ruiz y su inesperada confesión sobre Karina García después de la pelea en Stream Fighters 4

El duelo, uno de los más esperados de la noche, enfrentó a la antioqueña y a la modelo mexicana ante millones de espectadores. La intensidad del combate fue tal que Karina tuvo que ser atendida con oxígeno tras sentir dificultades para respirar, mientras que Karely Ruiz fue declarada ganadora por nocaut técnico.

La afección médica que padece Karina García tras el combate

Horas después del evento, la influenciadora compartió en su cuenta de X que desde el 18 de octubre ha tenido insomnio, un trastorno del sueño que le impide descansar con normalidad. “Siempre duermo rico, pero hoy es raro: no puedo. Tengo insomnio”, escribió la creadora.

El insomnio, según expertos, puede afectar la energía, el ánimo y la concentración, especialmente después de episodios de alto estrés físico y emocional, como los que vivió García durante las semanas de preparación y la pelea en el ring.

Además, en sus historias de Instagram, Karina mostró que presentaba moretones en los brazos y confesó que sufría fuertes dolores de cabeza, síntomas que se sumaron a su malestar general tras el combate con la mexicana.

Reacciones y apoyo de sus seguidores

La confesión de Karina García generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Sus seguidores destacaron su esfuerzo y le recomendaron tomar un descanso tras la exigente preparación que vivió para el evento.

Algunos internautas incluso relacionaron su insomnio con la carga emocional que arrastra desde su ruptura con Andrés Altafulla, otro exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Por ahora, la modelo no ha revelado más detalles sobre el tratamiento que seguirá para su recuperación, aunque se espera que retome su actividad habitual una vez mejore su estado de salud.