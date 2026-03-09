¿Se acabó el amor?: así se enfrentaron Yuli y Alejandro en La Casa de los Famosos

La novena semana de juego, en La Casa de los Famosos Colombia 2026, inició con contundentes sorpresas y giros inesperados para todos ya que los participantes se llevaron noticias que desataron temor y dudas.

Pese a que las miradas han estado puestas sobre los posibles romances que se han conformado, no todo ha sido amor ya que una de estas parejas ya protagonizó su primera discusión en el juego.

¿Qué pasó entre Yuli Ruíz y Alejandro Estrada?

Tras la más reciente eliminación y posicionamiento, los participantes se reunieron para cuestionar el rumbo que está tomando la competencia. Este fue el caso de Alejandro Estrada y Yuli Ruíz, quienes habrían protagonizado su primera discusión tras ser vinculados sentimentalmente en las semanas más recientes.

Después del arduo posicionamiento en el que la antioqueña se enfrentó con Beba de la Cruz y Mariana Zapata, en la terraza de la casa, Ruíz decidió acudir al área de psicología. Sin embargo, Alejandro Estrada le manifestó su inquietud por no haber acudido a él al salir de aquel espacio.

Ante dicho reclamo, la mujer manifestó su inconformidad con que el actor se inmiscuya en sus disputas dentro del juego, pues recalcó que sus problemas con otros participantes no pueden recaer sobre ella.

“Yo tengo un problema fuerte con beba y no significa que tú también debas tenerlo. No puedes pretender que yo salga de psicología y lo primero que haga sea buscarte. Yo te dije que no te alejes de Alexa, no tienes que hacerlo por mí”, finalizó la mujer.

Sus palabras ya han generado una ola de reacciones entre los internautas, quienes llegaron a cuestionar a Estrada por sus actuaciones. Así mismo, varios usuarios manifestaron que el hombre no gusta del todo para la famosa.

Jugadores nominados en La Casa de los Famosos

Por otro lado, los participantes se enfrentaron a una polémica prueba por el liderato de la semana con la que Valentino Lázaro se convirtió en el líder de los próximos días. Sin embargo, una sorpresa inesperada llegó ya que los demás participantes se llevaron la noticia de que estaban nominados.

No obstante, durante la última conexión de Juanse con sus excompañeros, en la gala más reciente, tuvo la tarea de salvar a uno de los famosos por lo que Juancho Arango logró salir de la placa. Es así como el resto de los participantes se encuentran en riesgo de abandonar la casa más famosa del país.