Karely Ruiz y su inesperada confesión sobre Karina García después de la pelea en Stream Fighters 4

El enfrentamiento entre Karely Ruiz y Karina García en 'Stream Fighters' se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales. Durante semanas, ambas influencers generaron expectativa con sus entrenamientos y declaraciones. El evento, organizado por el streamer Westcol, reunió a figuras destacadas del entorno digital y atrajo a millones de espectadores.

Lo que pocos esperaban fue la confesión que Karely haría antes de subir al cuadrilátero, un comentario que rápidamente se volvió viral y reavivó el interés por su relación con la modelo paisa.

“No hay nada de qué hablar”: la confesión de Karely Ruiz

Previo al enfrentamiento, Karely Ruiz participó en una transmisión en vivo donde sus seguidores no tardaron en preguntarle por Karina García. La mexicana respondió con naturalidad:

La verdad no, no hay nada de qué hablar por el momento.

Con esta frase, Karely aclaró que aún no había tenido contacto con la colombiana, agregando entre risas que quizá después de la pelea podrían hacerse amigas:

Ya después de la pelea, ahora sí nos hacemos amigas; mientras, somos rivales.

El fragmento rápidamente se viralizó, generando miles de reacciones y comentarios que reflejaban tanto apoyo como sorpresa ante su actitud directa.

Reacciones del público y comparaciones inesperadas

Las palabras de Karely desataron todo tipo de opiniones en redes sociales. Algunos usuarios celebraron su madurez, destacando frases como:

“Las lindas con las lindas serían muy buenas amigas.”

“Deberían ser amigas, México y Colombia se llevan muy bien.”

Sin embargo, otros prefirieron alimentar la rivalidad, comparando el duelo con polémicas pasadas de la farándula:

“Nada, Karely, no tienes que hablar con esa mujer.”

“Esto podría ser como Yina Calderón y Andrea Valdiri, ¡un show total!”

Estas reacciones consolidaron aún más el impacto mediático del evento y mantuvieron el tema entre las principales tendencias.