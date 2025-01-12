CANAL RCN
Tendencias

Karina García se convierte en la ganadora de La mansión de Luinny: así reaccionó

La empresaria se convirtió en la ganadora de la primera edición del famoso reality dominicano.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
06:47 a. m.
El mundo del internet se ha visto conmocionado tras el más reciente triunfo que tuvo Karina García, pues la empresaria se convirtió en la primera ganadora de La mansión de Luinny.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de fanáticos celebraron la determinación que no terminó de alegrar a una importante mayoría de participantes.

¿Cómo anunciaron el triunfo de Karina García?

La importante velada inició y todos los participantes se pusieron sus mejores trajes para celebrar el inédito final del reality que duró un poco más de dos meses. Ante las expectativas, el recinto se llenó de tensión e incertidumbre, pues las dos favoritas del reality, a lo largo de la competencia, siempre fueron Karina García y Yina Calderón.

Ante las disputas entre ambas mujeres y las fuertes polémicas que permearon su paso por el popular formato, el momento decisivo llegó y todos los asistentes y familiares llegaron a la mansión para acompañar a sus respectivos famosos.

Con una inédita votación, Luinny anunció el amplio triunfo de Karina García, quien fue la seleccionada por aproximadamente 145.000 internautas que votaron a su favor.

Por supuesto, su reacción fue viral ya que, en compañía de su hija mayor, la mujer decidió gritar descontroladamente, mientras que fue subida al escenario para recibir el gigantesco cheque de 100.000 dólares.

Así mismo, las miradas se centraron en la antioqueña ya que todos los asistentes de la velada decidieron grabar el instante con sus teléfonos móviles y celebrar el inédito final de la primera temporada del formato.

¿Cuáles fueron las posiciones en La casa de Luinny?

Por debajo del resultado de Karina se observó a Yina Calderón, quien obtuvo aproximadamente 101.000 votantes a su favor. Seguido de las colombianas se ubicó la influencer Gailen, Cristian, Chelsy y Asaf.

Finalmente, la mujer se llevó las felicitaciones por parte de algunos de sus compañeros más allegados durante los últimos meses.

