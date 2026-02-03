CANAL RCN
Colombia Video

Cachorra es rescatada tras haber sido arrojada a un contenedor de basura en Tunja

El llanto desesperado de la perrita alertó a los habitantes de la zona, quienes acudieron a su rescate.

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
09:21 a. m.
Una jornada aparentemente cotidiana en el norte de Tunja se transformó en una operación de rescate cuando los quejidos desesperados de una perrita atrapada en un contenedor subterráneo de basura alertaron a los residentes del sector. El animal había sido abandonado entre desechos y oscuridad, sin posibilidad de escapar por sus propios medios.

¿Cómo fue el rescate de Milagros?

Ante la situación de emergencia, vecinos de la zona alertaron inmediatamente a las autoridades por lo que la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar y, junto a ciudadanos del sector, realizaron las maniobras necesarias para extraer al animal del contenedor. El operativo requirió coordinación y esfuerzo colectivo para garantizar tanto la seguridad del animal como la de los rescatistas.

"Yo en el momento no pensé en mí mismo, sino en el momento fue ingresar. Quería salir a ayudar a la perrita y la verdad la perrita estaba muy inquieta", relató el patrullero Sneider Andrey Pérez, quien rescató a la cachorra.

La perrita presentaba signos evidentes de miedo y agotamiento cuando fue extraída del contenedor. Su condición física y emocional reflejaba las horas que pudo haber permanecido atrapada entre la basura, sin agua ni alimento. La intervención oportuna de la comunidad evitó un desenlace fatal.

Tras el rescate, uno de los ciudadanos presentes tomó la decisión de adoptar al animal, bautizándola con el nombre de ‘Milagros’. Este nombre simboliza las circunstancias extraordinarias que permitieron su salvación. Actualmente, la perrita se encuentra bajo cuidado al recibir la atención necesaria para su completa recuperación.

Por supuesto, esta conmovedora historia ya ha desatado gran indignación entre los habitantes de la zona, quienes condenaron vivamente el abandono de mascotas en distintas partes de la ciudad.

Cachorra es encontrada dentro de un costal en Antioquia

Desafortunadamente, la historia de ‘Milagros’ es más común de lo que se espera ya que en el país se siguen reportando casos de mascotas abandonadas dentro de contenedores de basura.

Este fue el caso de una perrita de dos meses, de nombre ‘Canela’, quien se salvó de ser triturada por un camión de basura al encontrarse amarrada dentro de un costal en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia.

Por esto, desde diferentes sectores animalistas se sigue haciendo un importante llamado a no incentivar el abandono y el maltrato animal, pues este delito en el país ya contempla penas de prisión entre los 32 a 56 meses y multas que oscilan entre los 30 y 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

