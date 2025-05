Karina García estalló de la rabia contra Melissa Gate en La Casa de los Famosos

Desde que se dio a conocer que esta semana los votos de nominación y eliminación serán en negativo en La Casa de los Famosos Colombia 2025, Melissa Gate y Emiro Navarro se han acercado a las cámaras para pedirle al público que voten en contra de Karina García.

Por lo tanto, este 7 de mayo, aprovechando la dinámica de 'detector de mentiras', Yina Calderón le preguntó a Melissa Gate si en realidad quería que Karina García abandonara la 'casa más famosa de Colombia' el próximo domingo y la creadora de contenido respondió que sí.

Tras esa respuesta, Karina García se mostró afectada y, con mucha molestia, rechazó la afirmación de Melissa Gate cuando todos los demás participantes se encontraban reunidos en la sala.

Además, unos minutos después, se quedó hablando con Andrés Altafulla, su actual pareja, y le expresó que estaba sintiendo una rabia considerable por la campaña que Melissa Gate se encuentra realizando en contra de ella.

En video: Karina García se mostró furiosa con Melissa Gate en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Apenas Melissa Gate ratificó que sí quiere que Karina García se convierta en la próxima eliminada de la competencia, la modelo antioqueña manifestó que le afectan ese tipo de comentarios.

"Sí me afecta. ¿Por qué tiene que decir que yo me tengo que ir de la casa? ¿Por qué? Hay gente que le ha hecho cosas tan feas a ella. Me da mucha rabia eso y otras cosas que me hacen sentir muy mal", expresó Karina García ante la presencia de sus demás compañeros.

Asimismo, en diálogo privado con Andrés Altafulla, confirmó su ira en contra de Melissa Gate e hizo énfasis en que considera que nunca ha actuado mal en contra de ella.

"Me da rabia que esta pelada diga que quiere que yo me vaya de la casa, que porque sí. Yo con ella nunca me he metido cuando aquí la han tratado de lo peor. ¿Por qué me tiene que mencionar a mí? Yo no le he hecho nada", le dijo Karina García al cantante.

Mientras tanto, Andrés Altafulla le respondió que, tal vez, había algo que le molestaba a Melissa Gate a nivel de juego y que, por lo tanto, tenía que preguntárselo cara a cara.

Melissa Gate explicó por qué quiere que Karina García se vaya de La Casa de los Famosos Colombia 2025

En la mañana de este 7 de mayo, con la presencia de Yina Calderón en la habitación fuego, Melissa Gate expresó ante las cámaras que anhela que la eliminada sea Karina García porque la considera una participante peligrosa.

"Aunque Yina me ha tratado peor, Karina es más peligrosa", aseveró la creadora de contenido.

Recuerde que puede seguir todas las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.