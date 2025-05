La promesa que Karina le hizo en vivo a Altafulla en La Casa de los Famosos: "Me encargaré de eso"

Este lunes 12 de mayo, durante la gala en vivo de La Casa de los Famosos Colombia, Karina García reapareció de forma virtual para enviar mensajes a los participantes que continúan en competencia.

La modelo paisa, eliminada recientemente, no dejó pasar la oportunidad para hablar desde el corazón y, especialmente, dedicar unas palabras cargadas de emoción a Andrés Altafulla, con quien vivió una intensa cercanía dentro del reality.

El mensaje de Karina a Andrés Altafulla

"Vi tu mensaje. Estás hermoso. Te extraño. Acá me di cuenta lo que siento por ti es real.", comenzó diciendo Karina con evidente sinceridad.

Aunque ya se encuentra fuera del programa, la también creadora de contenido aseguró que seguirá apoyando a Altafulla desde el exterior:"Enfócate en el juego. Pide tus canciones al jefe. Párchate con Mateo y el Flaco. Si no te quieren acercar a ti no vayas a mendigar. Vas a llegar a la final y me encargaré de eso."

Mensajes para todos, cariño para pocos

Durante su intervención, Karina aprovechó para saludar a varios compañeros. A algunos como Mateo, Flaco Solórzano y Camilo, les dejó palabras llenas de cariño: "Quiero comenzar a tirar unos mensajes tranquilos, llenos de amor."

A su amiga La Jesuu le dijo con firmeza: "Te amo, siga así, parada en la raya y destapando lo que tienes que destapar."

En contraste, sus palabras hacia Yina Calderón fueron duras pero sinceras: "Si no cambias vas a seguir triste y vacía. No tienes que inventarte que tienes novio para que te quieran de verdad."

También aconsejó a Emiro Navarro, pidiéndole que "No te dejes contaminar."