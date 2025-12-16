Karol G sorprende al aparecer en La Guajira con su nuevo look: ¿a qué se debe su visita?

Carolina Giraldo ha sorprendido a sus seguidores al aparecer en La Guajira en donde la mujer habría participado en una de las más recientes actividades de su fundación ‘Con Cora’ con la que ha logrado impactar a un importante número de territorios y comunidades vulnerables por medio de la música y sus proyectos de educación.

Karol G aparece en La Guajira

La intérprete de ‘Amargura’ se ha vuelto a tomar el lente del espectáculo tras aparecer, en los días más recientes, en La Guajira. Las primeras imágenes, compartidas en distintas redes sociales, dejaron ver a la mujer, quien fue captada llegando en su aeronave privada.

No obstante, los más recientes videos, publicados en distintas redes sociales como Instagram y TikTok, dejaron ver a la antioqueña, mientras cantaba y compartía con los más pequeños de la comunidad.

De igual manera, en las imágenes se le observa bailando, junto con un niño, la famosa danza denominada como ‘La Yonna’. Esta tradición del pueblo indígena Wayúu es un rito simbólico que representa un equilibrio cósmico entre la energía social y la relación con el hombre.

Dicho encuentro haría parte de un nuevo recorrido de la fundación de la cantante con el que se inició el proyecto que busca disminuir la desnutrición y contribuir a la adecuada alimentación de madres gestantes de comunidades del territorio. Esto por medio de un seguimiento al crecimiento y nutrición de los niños para lograr asegurar su correcto desarrollo.

Por supuesto, la aparición de la mujer en dicho recinto generó grandes ovaciones ya que cientos de internautas exaltaron el gesto de Giraldo al aparecer y compartir, de manera cercana, con las comunidades.

Karol G sorprende con su cambio de look

Por otro lado, la cantante ha sido tema de conversación en los días más recientes tras el radical cambio de look con el que reveló que, por primera vez, decidió cortarse su cabello sola.

Fue así como dejó ver, por medio de las historias de Instagram, el instante en el que cortó su cabello frente al espejo y los fragmentos de cabello en el lavamanos.

No obstante, dicho cambio ha desatado todo tipo de comentarios entre los internautas ya que cientos de ellos asociaron el contundente cambio de look con los posibles ciclos que se encuentra cerrando y el nuevo giro para su carrera musical con el que llegaría fresca y renovada.