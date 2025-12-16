CANAL RCN
Tendencias

Planes gratuitos en Bogotá por Navidad 2025: conciertos, shows, luces y eventos imperdibles

Bogotá celebra la Navidad 2025 con más de 670 planes gratuitos: conciertos, espectáculos, ferias y eventos culturales en parques y plazas de la ciudad.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
11:54 a. m.
La Navidad 2025 en Bogotá llega cargada de arte, música y experiencias colectivas sin costo para la ciudadanía.

Bajo el lema Navidad es Cultura 2025, la capital desplegó una de las programaciones decembrinas más ambiciosas de los últimos años, con más de 670 actividades gratuitas y la participación de 4.300 artistas locales, gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Desde el pasado 13 de diciembre, bogotanos y visitantes podrán disfrutar espectáculos de talla mundial, conciertos, ferias, ciclovías especiales y celebraciones barriales que invitan a vivir una Navidad en comunidad, fortalecer el sentido de unión y convertir el espacio público en el gran protagonista de la temporada.

Los grandes espectáculos gratuitos de Navidad en Bogotá

Uno de los eventos centrales es “Una ciudad imaginada”, que se presenta en la Plaza de Bolívar.

Se trata de un espectáculo inmersivo que recorre la historia, la memoria y los sueños de Bogotá a través de arte digital, música cinemática y performances urbanas.

Cuatro arquetipos guían un viaje visual que mezcla mapping contemporáneo y tradiciones locales, bajo la temática “Navidad para el Mundo”.

Las funciones se realizan del 17 al 23 de diciembre, con horarios a las 6:30 p. m., 8:00 p. m. y 9:00 p. m. Cada presentación dura 35 minutos y tiene un aforo de hasta 20.000 personas, con entrada libre hasta completar cupo.

Teatro, fantasía y comunidad en espacios emblemáticos

En la Plaza Cultural La Santamaría, el público podrá disfrutar de “Más allá de las nubes”, una obra que narra la historia de Cielo, una niña de 13 años que descubre que el futuro depende del respeto, el amor y la tolerancia.

Con una experiencia 360°, el espectáculo combina teatro, danza, circo, música en vivo y multimedia, con 80 artistas en escena.

Las funciones serán del 17 al 23 de diciembre, a las 7:00 p. m. y 9:00 p. m., con una duración de 35 minutos y un aforo de 10.000 personas por función.

Por su parte, el Parque Metropolitano El Tunal será el escenario de “Un ritmo, muchas voces”, un montaje familiar que mezcla música colombiana, ritmos ochenteros, acrobacia aérea y mapping monumental.

La historia gira en torno a Marcelo, un niño inventor que descubre el valor de la comunidad en Navidad. Este espectáculo se presentará del 17 al 23 de diciembre, a las 7:00 p. m. y 9:00 p. m., con entrada gratuita.

Eventos barriales y planes alternativos para toda la familia

La programación de Navidad es Cultura 2025 también incluye actividades en distintos puntos de la ciudad. La Ciclovía Nocturna de Bogotá, el 11 de diciembre desde las 6:00 p. m., ofrecerá ciclopaseos temáticos y actividades recreativas para todas las edades.

E 16 de diciembre se realizará “Una Novena por Bogotá”, un concierto de la Filarmónica de Bogotá en colaboración con el Banco de Alimentos.

Suba será protagonista con el Festival Navideño, que contará con dos tarimas y artistas como Los Latin Brothers, Sistema Solar y La 33, entre el 17 y el 23 de diciembre.

A esto se suman la Feria Gastronómica Sabor Bogotá, del 19 al 22 de diciembre en el Parque Bicentenario, y las Cuadras Navideñas y Novenas Mágicas, que llevarán música, tradición y espíritu comunitario a varias localidades.

Así, Bogotá se consolida como una ciudad que vive la Navidad desde la cultura, el encuentro ciudadano y los planes gratuitos para todos.

