¡De otro planeta! El gol que se llevó el Premio Puskás 2025: vea la majestuosa anotación

El mejor gol del 2025 es argentino: así fue la obra maestra que se llevó el Puskás 2025. ¿Quién lo hizo y cómo fue?

Gol premio Puskas
Foto: captura pantalla FIFA World Cup

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
11:40 a. m.
La FIFA volvió a rendirse ante la magia del fútbol y anunció al ganador del Premio Puskás 2025, el galardón que distingue al mejor gol del año a nivel mundial.

En esta ocasión, el reconocimiento fue para un futbolista argentino que dejó sin aliento a los aficionados con una definición tan inesperada como perfecta, ejecutada en pleno torneo local y replicada millones de veces en redes sociales.

El nombre que quedó inscrito en la historia del premio es el de Santiago Montiel, jugador de Independiente, quien se llevó todos los aplausos gracias a una acción individual que combinó intuición, técnica y una cuota de osadía pocas veces vista en el fútbol profesional.

¿Quién fue el autor del gol Puskás 2025 y en qué partido ocurrió?

La jugada premiada se produjo en mayo de 2025 durante un compromiso de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, en un duelo entre Independiente e Independiente Rivadavia.

En medio del partido, Montiel sorprendió a propios y extraños al conectar una chilena desde fuera del área, impactando el balón con su pierna izquierda y enviándolo directo al fondo de la red.

La acción fue tan rápida como inesperada. Sin tiempo para calcular, el extremo argentino se lanzó al aire y ejecutó el remate con una precisión milimétrica.

“No lo pensé, simplemente le pegué”, confesó el jugador tras el encuentro, reflejando la naturalidad con la que nació una obra que terminaría siendo reconocida a nivel mundial.

Con este premio, Montiel se convierte en el segundo argentino consecutivo en ganar el Puskás, luego de que Alejandro Garnacho lo obtuviera en 2024, consolidando el protagonismo del fútbol argentino en este tipo de distinciones.

Así se eligió el mejor gol del año, según la FIFA

El Premio Puskás honra el legado del legendario Ferenc Puskás y distingue el tanto más espectacular anotado entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Para esta edición, la FIFA seleccionó diez goles finalistas que fueron sometidos a votación.

El proceso combinó la opinión del público y la evaluación de un panel de leyendas del fútbol, cada uno con el 50 % del peso total. Los votos se asignaron por puntuación y el gol de Santiago Montiel fue el que acumuló la mayor cantidad, imponiéndose como el más impactante del año.

