Pueblos del Quindío ideales para viajar en Navidad: alumbrados, actividades y precios

Navidad con aroma a café: los pueblos del Quindío que brillan en diciembre. ¿Cuáles son los más visitados?

Pueblos del Quindío ideales para viajar en Navidad
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
11:09 a. m.
Diciembre transforma al Quindío en uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia. El corazón del Eje Cafetero se llena de luces, música, ferias y tradiciones que convierten a sus pueblos en escenarios ideales para viajar en Navidad, ya sea en familia, pareja o con amigos.

A la oferta cultural se suma un valor clave: los costos siguen siendo accesibles frente a otros destinos del país, lo que ha impulsado el turismo regional en esta época del año.


Los alumbrados navideños, las novenas comunitarias y las actividades culturales han posicionado al Quindío como una alternativa perfecta para quienes buscan descanso, naturaleza y celebración sin grandes gastos.

Municipios como Salento, Filandia, Quimbaya y Pijao se preparan con programación especial durante todo diciembre.

Alumbrados, tradiciones y planes familiares en los pueblos del Quindío

Salento es uno de los destinos más visitados en Navidad. Su plaza principal se llena de luces, árboles decorados y eventos culturales, mientras que la Calle Real se convierte en un corredor turístico lleno de artesanías y gastronomía típica.

A pocos minutos, el Valle de Cocora ofrece caminatas entre palmas de cera, ideales para combinar turismo natural con celebración decembrina.

Filandia destaca por sus balcones iluminados, conciertos gratuitos y ferias artesanales. En Navidad, este municipio ofrece recorridos culturales, novenas al aire libre y actividades para niños, lo que lo convierte en uno de los pueblos más familiares del departamento.

Quimbaya, por su parte, se caracteriza por sus alumbrados tradicionales y festivales populares, mientras que Pijao ofrece una Navidad más tranquila, enfocada en la contemplación, el café y la cultura local.

Precios, transporte y recomendaciones para viajar en diciembre

Viajar al Quindío en Navidad sigue siendo una opción económica. Un viaje terrestre desde ciudades como Bogotá, Medellín o Cali puede costar alrededor de $70 mil a $100 mil, dependiendo del origen.

El alojamiento en hostales y hoteles boutique oscila entre 70 mil pesos a 400 mil por noche, mientras que las comidas típicas tienen precios promedio de $20.000 a $50.000.

Se recomienda reservar hospedaje con anticipación, especialmente entre el 20 y el 31 de diciembre, y programar recorridos en horarios tempranos para evitar congestiones.

Visitar el Quindío en Navidad no solo garantiza paisajes únicos y clima agradable, sino también una experiencia cargada de tradición, luz y espíritu festivo cafetero.

