CANAL RCN
Internacional

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas hasta enero de 2026

La medida responde a la falta de operatividad de la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
12:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Copa Airlines anunció que extenderá la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 15 de enero de 2026.

La medida responde a la falta de operatividad de la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que se espera esté habilitada junto con su sistema de aterrizaje por instrumentos en esa fecha.

Otras dos aerolíneas suspenden sus vuelos a Venezuela: van ocho, tras anuncio de Trump
RELACIONADO

Otras dos aerolíneas suspenden sus vuelos a Venezuela: van ocho, tras anuncio de Trump

Copa Airlines realizó vuelo de prueba

Ante la alta demanda de viajes en temporada de fin de año, la aerolínea incrementó la frecuencia de vuelos entre Panamá y Cúcuta, ciudad fronteriza con el estado Táchira en Venezuela.

Además, como parte de la evaluación de alternativas, este martes se realizó un vuelo de prueba con una aeronave de carga B737-800BCF al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, donde Copa no opera regularmente desde julio de 2024.

IATA pide a Venezuela reconsiderar revocación de permisos a seis aerolíneas internacionales
RELACIONADO

IATA pide a Venezuela reconsiderar revocación de permisos a seis aerolíneas internacionales

Recomendaciones de Copa Airlines a los viajeros

La compañía recordó a los pasajeros con vuelos programados durante el periodo de suspensión que podrán realizar cambios de fecha u origen/destino sin costo adicional, cancelar el viaje manteniendo el valor del boleto como crédito para uso futuro, o solicitar el reembolso de tiquetes no utilizados. Las gestiones pueden hacerse a través de la página oficial de la aerolínea.

Venezuela revoca permisos a seis aerolíneas tras suspensión de rutas por alerta de EE.UU.
RELACIONADO

Venezuela revoca permisos a seis aerolíneas tras suspensión de rutas por alerta de EE.UU.

Copa Airlines reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones, e invitó a quienes tengan itinerarios hacia o desde Caracas a mantenerse informados por sus canales oficiales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inglaterra

Condenan a 21 años al conductor que arrolló a multitud durante celebración del Liverpool FC

Clan del Golfo

El Clan del Golfo entra en la lista de grupos terroristas transnacionales de EE. UU.

Estados Unidos

Video reveló el rostro del hombre que habría asesinado a dos personas en la Universidad de Brown, en EE. UU.

Otras Noticias

Navidad

Planes gratuitos en Bogotá por Navidad 2025: conciertos, shows, luces y eventos imperdibles

Bogotá celebra la Navidad 2025 con más de 670 planes gratuitos: conciertos, espectáculos, ferias y eventos culturales en parques y plazas de la ciudad.

Premio Puskás

¡De otro planeta! El gol que se llevó el Premio Puskás 2025: vea la majestuosa anotación

El mejor gol del 2025 es argentino: así fue la obra maestra que se llevó el Puskás 2025. ¿Quién lo hizo y cómo fue?

Congreso de la República

Reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado

Peajes

Peajes sin efectivo: Nu Colombia y GoPass anuncian alianza para pagos digitales

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno