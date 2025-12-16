Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas hasta enero de 2026

Copa Airlines anunció que extenderá la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 15 de enero de 2026.

La medida responde a la falta de operatividad de la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que se espera esté habilitada junto con su sistema de aterrizaje por instrumentos en esa fecha.

Copa Airlines realizó vuelo de prueba

Ante la alta demanda de viajes en temporada de fin de año, la aerolínea incrementó la frecuencia de vuelos entre Panamá y Cúcuta, ciudad fronteriza con el estado Táchira en Venezuela.

Además, como parte de la evaluación de alternativas, este martes se realizó un vuelo de prueba con una aeronave de carga B737-800BCF al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, donde Copa no opera regularmente desde julio de 2024.

Recomendaciones de Copa Airlines a los viajeros

La compañía recordó a los pasajeros con vuelos programados durante el periodo de suspensión que podrán realizar cambios de fecha u origen/destino sin costo adicional, cancelar el viaje manteniendo el valor del boleto como crédito para uso futuro, o solicitar el reembolso de tiquetes no utilizados. Las gestiones pueden hacerse a través de la página oficial de la aerolínea.

Copa Airlines reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones, e invitó a quienes tengan itinerarios hacia o desde Caracas a mantenerse informados por sus canales oficiales.