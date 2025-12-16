Los mejores juegos para compartir en familia durante las Novenas de Aguinaldos

Oficialmente la preparación para la noche buena ha empezado por lo que los colombianos ya se encuentran preparándose para el inicio de las novenas de aguinaldo que se celebran desde el 16 de diciembre hasta el 24.

Dichos espacios se han convertido en la mejor oportunidad para que las familias se reúnan y compartan en torno a las oraciones que narran desde el anuncio hasta el nacimiento del niño Jesús en Belén.

Pese a que dichas novenas son el momento ideal para cantar y comer, las familias han optado por implementar distintos juegos novedosos para armonizar estos espacios. Conozca aquí algunos de los más ingeniosos para sorprender a sus seres queridos:

Stop navideño

Las novenas reúnen a las familias por lo que las actividades deben estar direccionadas hacia los más pequeños como a los más grandes en casa. El famoso juego “stop” es uno de los más recordados por los colombianos. Consiste en hacer un listado, en el menor tiempo posible, de letras, nombres, cosas, animales, colores, frutas, entre otras categorías.

El stop navideño puede realizarse al hacer uso de las categorías como: villancicos, comidas navideñas, ciudades de Colombia, personajes del pesebre, objetos decorativos de navidad infaltables, entre otros.

Actuación navideña

No cabe duda de que las actividades de imitación siempre generarán risas entre todos los familiares. Por esto, la actuación navideña será la mejor oportunidad para recargar a la familia de buena energía y emoción ya que todos deberán simular ser algún personaje navideño como Papá Noel, oveja del pesebre, galletas navideñas, árbol de navidad, luces, entre otros objetos que desafíen la lógica.

¿Qué hay en la media?

Poner a prueba los sentidos es una de las mejores opciones para animar y obtener la atención por parte de todos los invitados a la novena. El uso de medias o botas navideñas son parte de la decoración tradicional para estas épocas.

Por esto, la novedosa actividad consiste en hacer uso de estas para esconder objetos inéditos y que los demás tengan que adivinar con solo tocar el elemento dentro de la bota o media navideña.