CANAL RCN
Tendencias

Los mejores juegos para compartir en familia durante las Novenas de Aguinaldos

Las novenas se han convertido en la mejor oportunidad para compartir y sorprender creativamente a los seres queridos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
11:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Oficialmente la preparación para la noche buena ha empezado por lo que los colombianos ya se encuentran preparándose para el inicio de las novenas de aguinaldo que se celebran desde el 16 de diciembre hasta el 24.

Dichos espacios se han convertido en la mejor oportunidad para que las familias se reúnan y compartan en torno a las oraciones que narran desde el anuncio hasta el nacimiento del niño Jesús en Belén.

Pese a que dichas novenas son el momento ideal para cantar y comer, las familias han optado por implementar distintos juegos novedosos para armonizar estos espacios. Conozca aquí algunos de los más ingeniosos para sorprender a sus seres queridos:

Rutas de pueblos navideños en Boyacá: experiencias, sabores y costos para viajar en diciembre
RELACIONADO

Rutas de pueblos navideños en Boyacá: experiencias, sabores y costos para viajar en diciembre

Stop navideño

Las novenas reúnen a las familias por lo que las actividades deben estar direccionadas hacia los más pequeños como a los más grandes en casa. El famoso juego “stop” es uno de los más recordados por los colombianos. Consiste en hacer un listado, en el menor tiempo posible, de letras, nombres, cosas, animales, colores, frutas, entre otras categorías.

El stop navideño puede realizarse al hacer uso de las categorías como: villancicos, comidas navideñas, ciudades de Colombia, personajes del pesebre, objetos decorativos de navidad infaltables, entre otros.

Actuación navideña

No cabe duda de que las actividades de imitación siempre generarán risas entre todos los familiares. Por esto, la actuación navideña será la mejor oportunidad para recargar a la familia de buena energía y emoción ya que todos deberán simular ser algún personaje navideño como Papá Noel, oveja del pesebre, galletas navideñas, árbol de navidad, luces, entre otros objetos que desafíen la lógica.

Los gatos les maúllan más a los hombres que a las mujeres, según investigación
RELACIONADO

Los gatos les maúllan más a los hombres que a las mujeres, según investigación

¿Qué hay en la media?

Poner a prueba los sentidos es una de las mejores opciones para animar y obtener la atención por parte de todos los invitados a la novena. El uso de medias o botas navideñas son parte de la decoración tradicional para estas épocas.

Por esto, la novedosa actividad consiste en hacer uso de estas para esconder objetos inéditos y que los demás tengan que adivinar con solo tocar el elemento dentro de la bota o media navideña.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Navidad

Novena de Aguinaldos día 1: Oraciones y gozos del 16 de diciembre

Turismo

Rutas de pueblos navideños en Boyacá: experiencias, sabores y costos para viajar en diciembre

Miss Universo

Miss Jamaica reaparece en silla de ruedas tras el grave accidente en Miss Universo 2025

Otras Noticias

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud solicitó a la Corte prórroga para responder órdenes e incidente de desacato

El Ministerio argumentó que el requerimiento judicial en un plazo tan corto resulta imposible, debido al alto volumen de información técnica, financiera y actuarial que debe ser recopilada.

Clan del Golfo

El Clan del Golfo entra en la lista de grupos terroristas transnacionales de EE. UU.

La decisión fue confirmada por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Peajes

Peajes sin efectivo: Nu Colombia y GoPass anuncian alianza para pagos digitales

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno

Liga BetPlay

Wilmar Roldán sorprendió y confesó cuál es la hinchada más complicada del fútbol colombiano