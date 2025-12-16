CANAL RCN
Colombia

Capturan en Medellín a cinco presuntos integrantes de red dedicada al hurto de relojes de lujo

Las víctimas de la red eran, en su mayoría, ciudadanos extranjeros, a quienes les robaban principalmente relojes de lujo, con especial énfasis en la marca Rolex.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
12:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación lograron desarticular parte de una organización criminal señalada de cometer hurtos de relojes y joyas de alta gama en Medellín, especialmente en el sector de El Poblado.

¿Volvieron ‘Los Rolex’? Así frustraron el robo de un costoso reloj en Bogotá
RELACIONADO

¿Volvieron ‘Los Rolex’? Así frustraron el robo de un costoso reloj en Bogotá

Capturan a cinco integrantes de una banda que robaba relojes de alta gama en Medellín

Como resultado de la operación, cinco personas fueron capturadas por orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado.

Las autoridades realizaron siete diligencias de registro y allanamiento en distintos puntos del municipio, acciones que permitieron además la incautación de cuatro armas de fuego, las cuales serán sometidas a análisis balístico dentro del proceso investigativo.

De acuerdo con la investigación, esta estructura delincuencial estaría relacionada con al menos 22 hechos de concierto para delinquir y 18 casos de hurto, generando rentas criminales cercanas a los 580 millones de pesos.

Las víctimas eran, en su mayoría, ciudadanos extranjeros, a quienes les robaban principalmente relojes de lujo, con especial énfasis en la marca Rolex.

En el marco del proceso judicial también se efectuaron dos notificaciones en centros carcelarios, así como la solicitud de dos notificaciones azules ante INTERPOL, con alcance internacional en Panamá y España, con el fin de ubicar a otros presuntos miembros de la red.

Asesinan a varios integrantes de red que robaba relojes en Medellín

Respaldan al juez que dejó libres a miembros de ‘Los Relojeros’: “Han censurado la decisión”
RELACIONADO

Respaldan al juez que dejó libres a miembros de ‘Los Relojeros’: “Han censurado la decisión”

Las autoridades revelaron que, durante el desarrollo de las indagaciones, tres integrantes de la organización fueron asesinados, entre ellos dos señalados cabecillas conocidos con los alias de Mono Rolex y ‘El Cabe’, hechos que también son materia de análisis dentro del contexto criminal del grupo.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantó las audiencias preliminares para definir su situación jurídica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Congreso de la República

Reforma a la salud se hundió en la Comisión Séptima del Senado

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud solicitó a la Corte prórroga para responder órdenes e incidente de desacato

Santander

Alerta por cilindro y bandera del ELN en la vía San Gil - Bucaramanga

Otras Noticias

Venezuela

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia Caracas hasta enero de 2026

La medida responde a la falta de operatividad de la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Navidad

Planes gratuitos en Bogotá por Navidad 2025: conciertos, shows, luces y eventos imperdibles

Bogotá celebra la Navidad 2025 con más de 670 planes gratuitos: conciertos, espectáculos, ferias y eventos culturales en parques y plazas de la ciudad.

Premio Puskás

¡De otro planeta! El gol que se llevó el Premio Puskás 2025: vea la majestuosa anotación

Peajes

Peajes sin efectivo: Nu Colombia y GoPass anuncian alianza para pagos digitales

Cuidado personal

Ausencia de libido en mujeres: expertos explican los posibles tratamientos para este trastorno