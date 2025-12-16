Capturan en Medellín a cinco presuntos integrantes de red dedicada al hurto de relojes de lujo

La Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación lograron desarticular parte de una organización criminal señalada de cometer hurtos de relojes y joyas de alta gama en Medellín, especialmente en el sector de El Poblado.

Capturan a cinco integrantes de una banda que robaba relojes de alta gama en Medellín

Como resultado de la operación, cinco personas fueron capturadas por orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado.

Las autoridades realizaron siete diligencias de registro y allanamiento en distintos puntos del municipio, acciones que permitieron además la incautación de cuatro armas de fuego, las cuales serán sometidas a análisis balístico dentro del proceso investigativo.

De acuerdo con la investigación, esta estructura delincuencial estaría relacionada con al menos 22 hechos de concierto para delinquir y 18 casos de hurto, generando rentas criminales cercanas a los 580 millones de pesos.

Las víctimas eran, en su mayoría, ciudadanos extranjeros, a quienes les robaban principalmente relojes de lujo, con especial énfasis en la marca Rolex.

En el marco del proceso judicial también se efectuaron dos notificaciones en centros carcelarios, así como la solicitud de dos notificaciones azules ante INTERPOL, con alcance internacional en Panamá y España, con el fin de ubicar a otros presuntos miembros de la red.

Asesinan a varios integrantes de red que robaba relojes en Medellín

Las autoridades revelaron que, durante el desarrollo de las indagaciones, tres integrantes de la organización fueron asesinados, entre ellos dos señalados cabecillas conocidos con los alias de Mono Rolex y ‘El Cabe’, hechos que también son materia de análisis dentro del contexto criminal del grupo.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantó las audiencias preliminares para definir su situación jurídica.