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Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 30 de julio de 2026

¡Ya se conoce el número y el signo tras el sorteo del Super Astro Sol de este 30 de julio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por Gemini.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
02:00 p. m.
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Cada jornada del Super Astro Sol deja un dato que miles de personas consultan una vez termina el sorteo. Esa información corresponde a una combinación única de cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que identifican oficialmente la edición realizada en la fecha y que permiten reconocer el desenlace del juego.

Este 30 de julio de 2026, el Super Astro Sol celebró una nueva edición y dio a conocer la combinación oficial del día. Como ocurre en cada sorteo, el resultado quedó integrado por la secuencia numérica seleccionada y el signo zodiacal que acompaña el desenlace de esta modalidad.

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Uno de los rasgos que distingue al Super Astro Sol es precisamente la conformación de su resultado. A diferencia de otros juegos, la información oficial no se limita a las cifras, ya que el signo zodiacal también hace parte de la combinación anunciada y debe tenerse en cuenta al momento de consultar el sorteo.

Cada edición produce un resultado propio que queda asociado únicamente a la fecha en que fue realizado el juego. Por ello, la combinación divulgada este jueves corresponde exclusivamente al 30 de julio de 2026 y representa el desenlace oficial de esta jornada.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 30 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 30 de julio de 2026

A las 2:00 de la tarde de este 30 de julio se movieron las balotas y la combinación ganadora en el Super Astro Sol fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

La combinación publicada identifica oficialmente esta edición del Super Astro Sol

Con la divulgación del resultado concluye una nueva jornada del Super Astro Sol. La combinación anunciada pasa a ser el dato oficial que identifica el sorteo realizado este 30 de julio de 2026, facilitando la consulta de quienes siguieron esta edición.

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En el próximo sorteo se dará a conocer una nueva combinación, mientras el resultado publicado hoy permanecerá como la referencia oficial correspondiente a esta fecha dentro de la programación habitual del Super Astro Sol.

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