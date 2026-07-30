Senadores del Centro Democrático piden a De la Espriella activar el fracking en Colombia

En una carta dirigida al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y a la ministra de Minas y Energía designada, María Nohemí Arboleda, los senadores del Centro Democrático Juan Espinal y Óscar Villamizar solicitaron al nuevo gobierno activar de manera inmediata el marco regulatorio que permita el desarrollo comercial de los yacimientos no convencionales (YNC) mediante fracturamiento hidráulico.

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Los congresistas advirtieron que Colombia enfrenta una crisis energética marcada por la caída de las reservas de gas y petróleo, y por una creciente dependencia de las importaciones.

“El país no está encontrando energía nueva y para junio de 2026 se registró la semana con mayor dependencia de gas importado en su historia”, señala la misiva.

Marco jurídico ya vigente

Espinal y Villamizar recordaron que el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 establecieron los criterios técnicos para la explotación de hidrocarburos en YNC, normas que fueron ratificadas por el Consejo de Estado en 2022. Según los senadores, este fallo confirmó que no se requiere un nuevo marco legal para avanzar en la explotación comercial.

En ese sentido, pidieron derogar el Decreto 328 de 2020, que creó los proyectos piloto, al considerar que se trató de una decisión política de un gobierno anterior y no de una condición legal obligatoria.

Urgencia por reservas y tecnología madura

El documento advierte que las reservas probadas de gas natural cayeron 16,8 % frente a 2024 y que las de petróleo apenas sumaron cuatro millones de barriles por nuevos hallazgos. Además, señala que más de la mitad de los recursos contingentes de crudo están bloqueados por restricciones ambientales y sociales.

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Los senadores subrayaron que el fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal es una tecnología madura, aplicada durante más de dos décadas en países como Estados Unidos, donde permitió pasar de ser importador neto de energía a exportador. Por ello, recomendaron que el gobierno entrante incluya en su primer paquete normativo la habilitación directa de los YNC para fortalecer la seguridad energética del país.