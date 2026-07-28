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Karol G enfrentó falla mecánica durante el tercer concierto de su gira mundial

La antioqueña ya ha sido protagonista de memes tras enfrentar una falla durante su última presentación en Chicago.

Foto: AFP
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Noticias RCN

julio 28 de 2026
06:23 p. m.
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La gira ‘Tropitour’ de Karol G inició el pasado 24 de julio en Chicago con altas expectativas por parte de sus más fieles fanáticos, quienes aseguraron que esta podría convertirse en una de las giras mundiales más exitosas para una artista del género urbano.

La antioqueña ya ofreció sus primeras tres presentaciones en Estados Unidos y se encuentra preparando su show con una apretada agenda que la mantendrá ocupada hasta el mes de julio del 2027.

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Falla mecánica en el tercer concierto de Karol G

No cabe duda de que el show de la paisa se ha convertido en uno de los más esperados de este año por lo que miles de personas ya han comentado el desarrollo de las primeras presentaciones. Chicago fue el lugar seleccionado por Carolina para abrir el ‘Tropitour’, pero las fallas técnicas tampoco se hicieron esperar.

Según expertos, es usual que este tipo de presentaciones registren cualquier tipo de falla técnica, pues el proceso de montaje de los escenarios, el sonido, las cámaras, las luces, los bailarines, entre otros temas logísticos, suelen cambiar conforme se van añadiendo o descartando actos del show.

Durante la tercera presentación, la plataforma encargada de subir y bajar a la artista presentó fallas justamente cuando esta debía desaparecer del todo del escenario. Ante la imposibilidad de bajar, Carolina decidió bromear con sus fanáticos al aparecer y desaparecer, en más de tres ocasiones, de la tarima.

Por supuesto, los clips de dicho instante ya se han tomado las redes sociales ya que fanáticos suyos comentaron la comicidad con la que la mujer tomó el inconveniente.

Sin embargo, otros de sus seguidores recordaron lo mostrado en su documental de Netflix en donde incluso la mujer lloró al sentirse “frustrada” por las fallas durante sus primeros show en su gira ‘Mañana Será Bonito World Tour’.

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Cada show de Carolina Giraldo ha contemplado un espacio específico en el que ella tiene la posibilidad de interactuar con algunos de sus seguidores más cercanos a la tarima en donde se encuentra.

Los carteles son algunos de los elementos que más llaman la atención de la mujer, quien decide leer los que más puede y, en algunas ocasiones, sube a la tarima a varios de sus fans.

Sin embargo, durante su primer concierto, logró observar la petición de una pareja presente en el concierto, quienes le pidieron ir a otro de sus shows como motivo de celebración por su luna de miel.

La emoción no se hizo esperar entre los miles de asistentes, quienes celebraron que la ‘Bichota’ haya complacido a la pareja al invitarlos a un segundo concierto completamente gratis.

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