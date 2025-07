Karol G y su programa para ofrecer becas educativas a mujeres: ¿desde cuáles países aplicar?

Carolina Giraldo es nuevamente tendencia al conocerse detalles del programa que, por medio de su fundación, entrega becas a niñas y mujeres en diferentes áreas tecnológicas, científicas y artísticas. Con dicho convenio se busca romper con las brechas de género al impulsar a las mujeres a obtener cargos de alto impacto.

La fundación ‘Con Cora’ hizo una importante alianza con la organización Geek Girls Latam para llevar a cabo el proyecto ‘Becas Con Cora Geek Girls LatAm’ en el que se ofrece una educación integral y especializada para desarrollar habilidades técnicas y tecnológicas en las áreas más demandadas de la industria.

La convocatoria está abierta para mujeres de 17 a 30 años en El Salvador, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana con interés en áreas STEAM. El programa es 100% virtual por lo que se realizará por medio de la plataforma Coursera.

Así mismo, se hace un especial énfasis en la importancia de las tecnologías 4.0, pues se abarcan diferentes programas como inteligencia artificial, análisis de datos, automatización y programación.

Por otro lado, la intérprete de ‘Ivonny Bonita’ sorprendió al mundo del espectáculo al compartir oficialmente la portada de la nueva edición de la revista Elle España en donde dejó ver su estilo ‘Tropicoqueta’. Por medio de fotografías vintage, vestimenta alusiva a los años 50 y exóticos peinados, la antioqueña dejó saber, una vez más, que es una de las mayores figuras, a nivel global, del género urbano.

Me siento súper bendecida con todo lo que me ha dado la vida, mucho más de lo que me imaginé… mientras mi música sea honesta, me represente y toque a alguien real, voy a seguir cantando, aseguró.