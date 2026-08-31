Karol G lidera el top global de Spotify con su éxito ‘Bby Wow’: Shakira ocupó el segundo puesto

Carolina Giraldo es tendencia mundial tras impulsar su gira global ‘Viajando por el Mundo Tropitour´ y lanzar su nuevo disco. Este ya se encuentra dentro de las primeras posiciones en las listas musicales al contar con colaboraciones de alto impacto como Bruno Mars y Drake.

Sin embargo, una de estas canciones ya ha logrado tener un éxito rotundo en todas las plataformas de stream en donde ha logrado el primer puesto al desbancar canciones como ‘Dai Dai’ de Shakira que acumuló millones de reproducciones durante los meses más recientes.

Karol G y su rotundo éxito musical con su nuevo álbum

Carolina Giraldo es tendencia mundial tras lanzar su nuevo éxito mundial con el que ha posicionado varias de sus canciones dentro de las listas de reproducción más virales del mundo entero.

‘Bby Wow’, en colaboración con Judeline y Rusowsky, ha logrado llegar al primer puesto del top global de Spotify al pasar por encima de canciones como ‘Dai Dai’ de Shakira, entre otros éxitos de Justin Bieber y Michael Jackson.

Por supuesto, la novedad fue celebrada por la antioqueña, quien incluso compartió una fotografía suya rompiendo en llanto y otros clips en los que reveló detalles del proceso creativo de su canción.

Dentro de su emotivo discurso, Giraldo afirmó la importancia de no perder la capacidad de asombro ante los triunfos que sigue acumulando en su carrera musical.

El éxito de su canción y su álbum ya ha sido celebrado por parte de diferentes artistas de todo el mundo, quienes exaltaron la inspiración de su nueva faceta con la que la melancolía reveló un nuevo rostro musical de la ‘Bichota’.

Karol G y Bruno Mars encienden las redes sociales

Por otro lado, la antioqueña ha encendido las redes sociales al compartir, en días recientes, unas inquietantes fotografías en donde se le observa abrazándose junto a Bruno Mars y cantando en su compañía.

Su estrecho vínculo se ha intensificado en las últimas semanas, pues el hombre acompañó a la intérprete de ‘Mañana será bonito’ durante una de sus recientes presentaciones de su gira. Ambos artistas compartieron escenario durante un especial momento en el que incluso el hombre llamó a la mujer “princesa”.

Las especulaciones no se han hecho esperar ya que Bruno manifestó, por medio del copie de una de sus recientes publicaciones, su inquietud por empezarse a enamorar de una mujer latina.

Pese a que varios fanáticos afirmaron que se trataría de una estrategia de marketing, otros usuarios afirman que Karol y Bruno podrían estar comenzando una relación sentimental.