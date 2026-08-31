Líder social asesinada a tiros en su propia casa en Jamundí: su hijo logró escapar

En las últimas horas, en Jamundí, Valle del Cauca, la líder social Sirlady Gómez, de 68 años y reconocida por su labor comunitaria y su trabajo en favor de los adultos mayores, fue asesinada a sangre fría en su propia casa.

La líder social fue atacada durante la madrugada de este domingo 30 de agosto, dentro de su vivienda, ubicada en el sector de La Vega, en la vereda El Chontaduro, zona rural del municipio.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, un hombre ingresó hasta la vivienda y le disparó en tres oportunidades.

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¿Quién era la líder social Sirlady Gómez?

Sirlady Gómez integraba el Comité del Adulto Mayor de Jamundí y era líder comunal de la vereda El Chontaduro. Su labor estaba relacionada con la atención y el bienestar de los integrantes del grupo de la tercera edad de esta zona del municipio.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para esclarecer el homicidio, teniendo en cuenta el contexto de violencia y recurrentes amenazas contra los líderes sociales de estos territorios en Valle del Cauca.

Llamamos a todas las autoridades pertinentes a adelantar las acciones necesarias para que este crimen no quede impune y se garantice justicia.

Un grupo especial de la Policía adelanta las investigaciones para determinar las circunstancias del asesinato y establecer quiénes serían los responsables.

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Hijo de líder social asesinada logró escapar del ataque

En medio del ataque contra Sirlady Gómez se encontraba su hijo, quien consiguió escapar y alertó a las autoridades del atentado contra su madre.

El panorama es muy preocupante en materia de seguridad en esta zona. Se conoció que otra líder de la zona también ha recibido intimidaciones y uno de sus familiares fue asesinado.

Además, existe una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en la que se advierte sobre la presencia de la disidencia Jaime Martínez y los riesgos que enfrentan los líderes sociales por el control territorial.

El asesinato de Gómez se suma al homicidio del hijo de una líder de la Mesa Municipal de Víctimas, que ocurrió dos días antes en Jamundí.

De acuerdo con la información que manejan las autoridades, 101 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo corrido de 2026.