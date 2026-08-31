Daniel Muñoz habló tras ser presentado por Nottingham Forest

Daniel Muñoz ya es nuevo jugador del Nottingham Forest. El lateral colombiano fue presentado este 31 de agosto y habló por primera vez sobre su llegada al equipo inglés, donde espera volver a competir en la Premier League.

El defensor, de 30 años, dejó Crystal Palace después de tres temporadas y ahora tendrá como entrenador a Oliver Glasner, técnico con quien ya había trabajado en su anterior club.

¿Qué dijo Daniel Muñoz tras ser presentado en Nottingham?

Muñoz aseguró que encontró un equipo con el que comparte ambiciones y se mostró ilusionado con el nuevo desafío en Inglaterra.

Estoy muy ilusionado porque veo muchísimo talento. El Forest es un equipo con grandes jugadores, grandes cualidades y una gran habilidad sobre el terreno de juego. Tengo muchas ganas de saltar al campo para ayudar a mis nuevos compañeros y creo que vamos a lograr grandes cosas, dijo.

El colombiano también habló de sus expectativas dentro de la plantilla y dejó claro que espera incorporarse rápidamente a la competencia.

Este es un club ganador. Creo que cuando está la expectativa y la mentalidad tanto de la directiva y el cuerpo técnico como de los jugadores, eso lo hace especial. Es un club que ha luchado mucho en los últimos años, ha competido con garra, llegó a las semifinales de la Europa League y creo que tiene objetivos aún mayores para el futuro. Esto es precisamente lo que me gusta del Forest, y por eso decidí venir aquí.

Uno de los factores que facilitó su llegada fue precisamente el conocimiento que tiene de Glasner. Ambos coincidieron en Crystal Palace, por lo que el entrenador ya conoce las características del lateral.

Muñoz destacó además el proyecto deportivo del Nottingham Forest y la ambición que encontró en el club.

¿Cuándo podría debutar Daniel Muñoz con Nottingham Forest?

El lateral podría tener sus primeros minutos con su nuevo equipo el sábado 5 de septiembre, cuando Nottingham Forest reciba a Tottenham Hotspur por la tercera jornada de la Premier League.

El colombiano utilizará el número 27 y llega después de haber sido titular habitual durante su etapa en Crystal Palace, equipo con el que conquistó la FA Cup, el Community Shield y la Conference League.

Su nuevo club suma un punto en las dos primeras jornadas del campeonato inglés. En su partido más reciente consiguió un empate 2-2 frente a Liverpool en Anfield y actualmente ocupa el puesto 14 de la clasificación.

El director deportivo George Syrianos destacó la experiencia que Muñoz acumuló durante sus años en Inglaterra y en competiciones europeas, además de su mentalidad competitiva.

"Daniel ha tenido un gran rendimiento en la Premier League y en competiciones europeas, y creemos que tiene la mentalidad y la ambición necesarias para aportar mucho al club", mencionó George Syrianos.

Así comienza una nueva etapa para el colombiano, que tendrá nuevamente la oportunidad de disputar la Premier League, esta vez defendiendo los colores del Nottingham Forest y bajo la dirección de un técnico que ya conoce su juego.