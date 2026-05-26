Karol G fue reconocida en los AMAs 2026 por su excelencia: recibió sorpresa en el escenario

Carolina Giraldo, conocida artísticamente como Karol G, hizo historia al obtener uno de los reconocimientos más importantes dentro de la industria musical durante la reciente jornada de los premios American Music Awards 2026.

El homenaje contó con un impecable performance, un sentido discurso de su parte y una sorpresa adicional que la tomó por sorpresa durante su tiempo en el escenario.

Karol G en los American Music Awards 2026

La ‘Bichota’ ha vuelto a dejar la bandera de Colombia en lo alto ya que recibió el prestigioso premio internacional de excelencia artística que, en ocasiones pasadas, ha sido entregado a otros artistas como Michael Jackson, Beyoncé, Aerosmith, Led Zeppelin, entre otros.

Dicha entrega marca un hito para la música a nivel global y, sobre todo, para la industria colombiana ya que el galardón no era entregado desde el 2006 al ser Whitney Houston la última en recibirlo.

Desde su llegada al MGM Grand Garden Arena en La Vegas todas las miradas se las llevó la paisa, quien lució una amplia falda negra con un top de malla que dejó detallar su esbelta y trabajada figura. Su look inspiró un estilo rebelde ya que lució un cabello con hondas y un maquillaje que exaltó el negro de sus ojos.

Su presentación fue aplaudida por todos ya que durante su performance interpretó su canción ‘Ivonny Bonita’ al estar acompañada por una escenografía sutil en donde evocó la sutileza de la noche y la magia de la Luna en el fondo.

¿Cuál fue el premio que obtuvo Karol G?

Después de su show, Carolina se convirtió en la primera cantante latinoamericana en recibir el premio a la excelencia artística que le fue entregado por el artista John Legend, quien expresó su emoción por participar en dicho reconocimiento.

“Quiero decir que, más que cualquier otra cosa, esta carrera me ha dado lo más importante en mi vida y es el propósito. Encontré el propósito a través de mi música. Simplemente me alegra poder cantar una canción, poder decir cosas en mi canción y luego convertirme en voz de muchas personas. Pienso que mi vida tiene sentido gracias a mi música”, aseguró.

Seguido de su discurso, Legend sorprendió a la mujer al darle a conocer que también se había convertido en la ganadora del premio Mejor Álbum Latino por su álbum ‘Tropicoqueta’.