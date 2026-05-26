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Dólar en Colombia dio inesperado giro este 26 de mayo: así abrió la jornada

El dólar volvió a caer en Colombia este 26 de mayo de 2026. Conozca cómo abrió la divisa, su comportamiento reciente y el precio oficial de la TRM.

Dólar en Colombia dio inesperado giro este 26 de mayo: así abrió la jornada
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
08:44 a. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a mostrar una tendencia a la baja durante la jornada de este martes 26 de mayo de 2026.

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La divisa estadounidense abrió en $3.634,40, registrando una caída de $32,66 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente, que se ubicó en $3.667,06.

La tendencia genera expectativa entre importadores, viajeros y ciudadanos que siguen atentos el comportamiento de la divisa en Colombia, especialmente después de varios meses marcados por fuertes movimientos del mercado cambiario.

Así se ha comportado el dólar en Colombia

Aunque este martes la TRM se mantuvo sin cambios frente al día anterior, el dólar sí refleja variaciones importantes en comparación con otros periodos.

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Frente a la misma fecha de la semana pasada, la moneda estadounidense presentó una disminución del 3,42 %, equivalente a $129,72 menos. Sin embargo, comparado con el mismo día del mes anterior, el dólar registra un incremento de 3,26 %, es decir, $115,89 más.

Por otro lado, desde el inicio de 2026, la divisa acumula una caída de 2,4 %, lo que representa una reducción de $90,02.

Dólar continúa más bajo que hace un año

Uno de los datos que más llama la atención es la diferencia frente al mismo periodo de 2025. Según el comportamiento del mercado, el dólar ha bajado un 11,96 % en el último año, lo que equivale a una reducción cercana a los $500.

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Este comportamiento ha estado influenciado por distintos factores internacionales, como la estabilidad de los mercados, las decisiones económicas en Estados Unidos y el comportamiento del petróleo.

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