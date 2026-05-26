Esta sería la selección que ganaría el Mundial 2026: reconocida vidente reveló su predicción

En 17 días comenzará a jugarse el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La mayoría de las selecciones, incluyendo a Colombia, ya han definido a sus 26 convocados para afrontar el torneo e, incluso, han empezado a juntarse para comenzar los entrenamientos.

En medio de esa coyuntura, Leila Rabinovici, la reconocida vidente argentina que tiene más de 56.000 seguidores en TikTok, realizó un análisis y, en una predicción, reveló cuál selección podría quedarse con el título.

Esta es la selección que podría conquistar el Mundial 2026, según la vidente Leila Rabinovici

En el reciente análisis realizado, la vidente Leila Rabinovici indicó que el nuevo campeón podría ser un país sudamericano o europeo.

Además, hizo énfasis en que, por ahora, los equipos de Oceanía y África no parecen tener opciones de ser candidatos en la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por otra parte, la vidente manifestó que, hasta este momento, tampoco se percibe que Brasil, Uruguay, Paraguay, México, España o Inglaterra puedan ser las próximas campeonas del mundo.

Sin embargo, sí expresó que Argentina podría volver a disputar las instancias finales y que, al parecer, se mediría en el partido definitivo vs. Portugal.

"Argentina y Portugal llegan a las finales del 2026. Siento que va a costar mucho, pero que el ganador sería Portugal y cuando estemos más cerca vamos a seguir preguntando", puntualizó la vidente Leila Rabinovici.

¿Cuál será el primer partido del Mundial 2026?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, con el partido entre México y Sudáfrica.

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Ese encuentro se jugará en el Estadio Banorte, en Ciudad de México, a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

Mientras tanto, el primer partido de la Selección Colombia será vs. Uzbekistán, el 17 de junio, también en el Estadio Banorte, pero a las 9:00 de la noche (hora de Colombia).