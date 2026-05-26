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Colombianos en el exterior enfrentaron largas filas durante la primera jornada electoral

En ciudades como Miami y Washington, en Estados Unidos, se reportaron demoras y molestias por las condiciones climáticas.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
07:55 a. m.
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En Colombia, las votaciones para elegir al presidente de la República se realizarán este domingo 31 de mayo, pero en el exterior el proceso ya comenzó desde el lunes. Miles de ciudadanos residentes en 67 países acudieron al primer día de apertura de urnas para participar en la primera vuelta presidencial.

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En ciudades como Miami y Washington, en Estados Unidos, se reportaron demoras y molestias por las condiciones climáticas. "Estamos acá hace 6 horas, señor, 6 horas", expresó un ciudadano que aguardaba bajo el fuerte calor.

Alta afluencia y quejas por organización

Horas de espera, largas filas y poca disponibilidad de mesas marcaron la jornada inicial en varias sedes diplomáticas. En Miami, Atlanta, Londres y Washington se registró una alta participación de votantes, lo que generó inconformidad entre quienes denunciaron falta de organización.

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Las autoridades hicieron un llamado a la calma y recordaron que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto hasta el próximo domingo, cuando se habilitarán más mesas como parte del plan previsto.

Registraduría garantiza transparencia del proceso

El registrador Nacional, Hernán Penagos, aseguró que el número de mesas instaladas en el exterior supera las de hace cuatro años.

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"El número de mesas que se instalaron en el exterior es muy superior a los de hace 4 años. Los jurados de votación vienen cumpliendo su deber, así que yo creo que no vamos a tener mayores contratiempos en ese sentido", indicó.

Para reforzar el proceso, 65 funcionarios de la Registraduría apoyarán la logística en el exterior, con el objetivo de garantizar el desarrollo de los comicios y la digitalización de los formularios E-14.

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