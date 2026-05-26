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¿El presidente Gustavo Petro, ministros y altos funcionarios estarían participando en política? La MOE responde

La MOE estableció límites claros para servidores públicos a una semana de elecciones presidenciales, incluyendo presidente, ministros, gobernadores y alcaldes.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
08:37 a. m.
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A solo días de la primera vuelta presidencial en Colombia, la Misión de Observación Electoral (MOE) estableció de manera categórica los límites que deben respetar los funcionarios públicos en materia de participación política, luego de múltiples denuncias presentadas ante la Comisión de Garantías Electorales.

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Alejandra Barrios, directora de la MOE, explicó que, desde el más alto dignatario de este país, que representa a todos los colombianos, y que cualquier expresión genera "un desbalance en el proceso electoral".

Según la organización, la participación indebida en política incluye acciones aparentemente menores, pero con impacto significativo en la equidad del proceso.

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Estos son los límites de participación en política

No debe retuitear mensajes ni el presidente de la República, ningún ministro, ministra, gobernador, alcalde o secretario.

Asimismo, descartó el argumento de las cuentas personales en redes sociales: "No sirve, no vale. Es que es mi cuenta personal. Y como es mi cuenta personal, yo aquí me encampaño y acá hablo del Estado".

"Los ministros, ministras, gobernadores, alcaldes deben tener garantías para todas las candidaturas y no intervenir en el debate político, en el debate electoral".

Esto incluye abstenerse de participar en debates o emitir calificativos sobre candidatos.

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¿En qué momento hay constreñimiento electoral?

Uno de los casos más polémicos fue el de declaraciones gubernamentales sobre movilizar votantes. Barrios fue clara: Pueden invitar a ir a votar, pero advirtió que llevar personas a votar constituye constreñimiento electoral.

Aquí no se lleva nadie de las parejas a votar. Eso se llama constreñimiento electoral.

Por otro lado, la MOE presentó cifras que muestran 565 hechos de violencia registrados durante el proceso electoral, con una reducción general pero un incremento preocupante en ataques letales.

Los partidos de oposición han sido los más afectados: el Centro Democrático reporta 44 agresiones y el Partido Conservador 27.

Los departamentos más afectados son Antioquia, Norte de Santander, Bogotá, Santander y Meta. Actualmente, 385 municipios se encuentran en algún nivel de riesgo, con Arauca mostrando el 100% de sus municipios comprometidos.

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