Se tomó decisión de último momento en la recta final de La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿cuál fue?

El lunes 25 de mayo de 2026, en el inicio de la última semana en La Casa de los Famosos Colombia, ingresaron los 'jefes de campaña' de los finalistas.

Alexa Torrex regresó para apoyar a Alejandro Estrada, Nicolás Arrieta a Valentino Lázaro, Sofía Jaramillo a Tebi Bernal y Mariana Zapata a Juanda Caribe.

La misión de los 'jefes de campaña' será ayudar a los finalistas a definir cómo y cuáles mensajes le enviarán a Colombia para obtener la mayor cantidad de votos y convertirse en los nuevos ganadores de La Casa de los Famosos Colombia.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el recinto volvió a tener una mayor ocupación, el 'jefe' anunció una decisión de último momento. ¿Cuál fue?

Esta fue la decisión de último momento que se tomó en la semana final de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de que los 'jefes de campaña' se encontraron con los famosos y recibieron la bienvenida de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, el 'jefe' intervino para contar su decisión.

Fue así como anunció que la 'habitación tormenta' volverá a estar abierta para que los exparticipantes que regresaron puedan acomodarse y trabajar sin problemas en las campañas.

¿Qué pasará en la última semana de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Los últimos días de La Casa de los Famosos Colombia 2026 estarán cargados de las siguientes dinámicas:

El miércoles se llevará a cabo un debate entre los finalistas.

El jueves habrá un posicionamiento en positivo y participarán todos los famosos que hicieron parte de la tercera temporada.

Habrá una fiesta para despedir la nueva temporada de la 'casa más famosa de Colombia'.

El viernes, día de la gran final, se conocerá quién apaga las luces y obtiene los 400 millones de pesos como premio.

Recuerde seguir cada una de las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de las transmisiones de la App y la señal principal del Canal RCN.