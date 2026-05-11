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Procuraduría cito a Deicy Jiménez y al supervisor del contrato que tenía en el Senado: ¿De quién se trata?

El lunes 9 y martes 10 de noviembre deberán comparecer para rendir declaración sobre los presuntos contratos a cambio de favores sexuales.

Procuraduría cito a Deicy Jiménez y al supervisor del contrato que tenía en el Senado: ¿De quién se trata?
Foto: Procuraduría / captura de video Noticias RCN.

Yhonay Díaz

noviembre 05 de 2026
05:17 p. m.
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La investigación relacionada con las denuncias sobre la presunta entrega de contratos del Estado a cambio de favores sexuales inicia diligencias en la Procuraduría General de la Nación.

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Noticias RCN conoció que el ente de control citó a Deicy Jiménez para que rinda declaración sobre los hechos que ha puesto en conocimiento de las autoridades y que involucran posibles irregularidades en la asignación de contratos, al parecer, a través del expresidente Gustavo Petro.

¿Cuándo deberán declarar Deicy Jiménez y el supervisor ante la Procuraduría?

La diligencia fue programada para el próximo lunes 9 de noviembre, donde Deicy Jiménez deberá entregar su versión sobre las circunstancias relacionadas con su denuncia sobre supuestos acuerdos contractuales a cambio de favores sexuales.

Asimismo, para el martes 10 de noviembre está prevista la citación de Tito Lorenzo Lobo, quien sería el supervisor del contrato que tenía Deicy Jiménez en la segunda vicepresidencia del Senado.

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¿Quién es Tito Lorenzo Lobo y por qué fue citado?

La relación de Tito Lorenzo Lobo con el contrato de Jiménez constituye un elemento de interés para la Procuraduría que busca escuchar las versiones de las personas vinculadas con el caso.

Su participación como supervisor contractual lo ubicaría entre las personas que podrían aportar información sobre ese vínculo laboral y los hechos que son materia de investigación.

Las dos citaciones representan nuevos pasos en la revisión de las denuncias. Por una parte, la Procuraduría escuchará directamente a la mujer que puso los hechos en conocimiento de las autoridades y, por otra, convocará a quien tenía la responsabilidad de supervisar su contrato.

El desarrollo de estas diligencias será clave para conocer qué información puede aportar cada uno sobre los hechos denunciados para el esclarecimiento del caso.

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