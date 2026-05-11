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Hijo de expresidente ecuatoriano es capturado en operación contra el narcotráfico

En septiembre de 2026 fue sentenciado junto a su padre por la venta irregular de pruebas para detectar covid-19, durante la pandemia.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

AFP

noviembre 05 de 2026
02:00 p. m.
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Requeridos por la justicia de los Estados Unidos mediante alerta roja de Interpol, cinco presuntos implicados en delitos relacionados con el tráfico de drogas —entre ellos Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram— fueron arrestados durante una operación coordinada con la agencia estadounidense DEA en territorio ecuatoriano y panameño.

Así lo dio a conocer el miércoles 4 de noviembre el ministro del Interior, John Reimberg, que reveló detalles adicionales sobre la operación, como que tres de los sospechosos, incluido Bucaram Pulley, fueron aprehendidos en la ciudad de Guayaquil, mientras que los dos restantes cayeron en territorio panameño.

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A través de la red social X, el titular de la cartera del Interior precisó que las detenciones forman parte del procedimiento legal orientado a la extradición de los cinco individuos hacia territorio norteamericano.

Jacobo y su padre fueron sentenciados en septiembre por la justicia ecuatoriana:

El operativo reaviva los severos cuestionamientos que pesan sobre el entorno familiar del exjefe de Estado, quien gobernó Ecuador entre 1996 y 1997.

Cabe recordar que, apenas en septiembre pasado, la justicia ecuatoriana emitió un fallo en primera instancia contra Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo al hallarlos responsables de la comercialización irregular de pruebas de diagnóstico de covid-19 durante la fase más álgida de la crisis sanitaria.

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Sumado a ello, las autoridades de Washington ya habían vetado en 2022 el ingreso a su territorio del exmandatario, su cónyuge y tres de sus hijos por señalamientos directos de corrupción sustancial.

Frente a la captura de su hijo, Abdalá Bucaram reaccionó en la plataforma X rechazando los cargos, los cuales calificó de «infames», al tiempo que achacó el despliegue policial al «odio político».

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