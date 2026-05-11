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Figura emblemática de MasterChef Celebrity Colombia sufrió dos infartos: ¿cómo se encuentra?

El importante chef explicó que tuvo que someterse a un procedimiento coronario.

Foto: Canal RCN y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
08:04 a. m.
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En las últimas horas, a través de sus redes sociales, un querido jurado que hizo parte de MasterChef Celebrity Colombia reveló que enfrentó momentos muy delicados de salud.

Christopher Carpentier, que es oriundo de Santiago de Chile, tiene 53 años e hizo parte de la 'cocina más famosa de Colombia' desde 2018 hasta 2023, informó que sufrió dos infartos y que le tuvieron que realizar un procedimiento de urgencia.

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Además, aprovechó la publicación para agradecerles a las personas que estuvieron a su lado y explicó cómo está avanzando su proceso de recuperación.

Así fue como Christopher Carpentier, exjurado de MasterChef Celebrity Colombia, expuso que sufrió dos infartos

Mediante un video, Christopher Carpentier detalló que los dos episodios cardíacos ocurrieron hace una semana, pero que, gracias a la rápida intervención de los especialistas que lo atendieron, se encuentra mucho mejor.

"Quería hacer este reel hace días, pero no se había dado el momento para agradecer a todas las personas que me han cuidado, me han acompañado y han estado muy pendientes de mí porque hace una semana, aproximadamente, tuve dos infartos al corazón, me pusieron un stent, pero ya estoy mucho mejor", dijo el exjurado de MasterChef Celebrity Colombia.

"Una pequeña reflexión después de que la vida te da una segunda oportunidad es que no nos tomemos la vida con tanto estrés, sino un poquito más liviana porque, al final, todo pasa. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo y que pronto se vaya este 2026 y llegue un 2027 lleno de buena onda para todos", añadió Christopher Carpentier.

¿Cuáles han sido las reacciones tras las emergencias cardíacas que tuvo Christopher Carpentier?

En la publicación difundida por Christopher Carpentier, exparticipantes de MasterChef Celebrity Colombia le desearon fortaleza.

"Con toda, Chris", fue el mensaje de 'El Mindo', mientras que Luciano D'Alessandro, el más reciente eliminado de la actual temporada, le envió abrazos.

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Además, los seguidores del reconocido chef de Chile también le han augurado una recuperación satisfactoria.

"Todo pasa", "me alegro de que estés bien", "que te sigas mejorando de la mejor manera", "cuídate mucho", "te admiramos demasiado", "Dios te bendiga con mucha salud", "te queremos", "eres mi chef favorito" y "eres un guerrero", han sido algunos de los comentarios de los internautas.

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