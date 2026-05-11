¿Omar Pérez fue la razón de la no convocatoria de su hijo a la Selección Colombia? Estos serían los motivos

Una gran polémica se ha generado en las últimas horas a raíz de la convocatoria de la Selección Colombia sub-20 para el microciclo que se realizará en Bogotá y culminará en Estados Unidos con un torneo amistoso.

En un principio, en la convocatoria apareció el nombre de Franco Pérez, hijo de Omar Pérez, ídolo y leyenda de Independiente Santa Fe, que nació en Medellín y también tiene la nacionalidad argentina gracias a sus padres; según información periodística, el volante de más de 1.90 metros de estatura ya se encontraba en el aeropuerto listo para presentarse a la selección nacional, pero a última hora fue informado de que no haría parte del microciclo, generando un fuerte debate sobre las razones que llevaron a esa decisión.

¿Omar Pérez sería la razón de la no convocatoria de su hijo?

En la mañana del jueves 5 de noviembre, el periodista Carlos Antonio Vélez informó sobre un posible veto en la Selección Colombia para el juvenil Franco Pérez debido a problemas que el ex ugador argentino tendría con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y señaló que es él quien debe responder y que no se debería involucrar a su hijo, que cuenta con todas las capacidades para hacer parte del equipo nacional.

A partir de dicha información, más periodistas se dieron a la tarea de investigar qué había sucedido y salieron a la luz otros dos posibles motivos por los cuales se habría tomado la decisión de no convocar a Franco a la selección: el primero de ellos alude a una supuesta relación rota entre Omar Pérez y Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe y que tiene estrecha relación con la federación, y por otro lado, aseguran que la creación de un nuevo torneo aficionado ajeno a la FCF, liderado por el ídolo 'cardenal', sería uno de los motivos de la decisión.

Federación Colombiana de Fútbol informa que la decisión fue por cupo de extranjeros

Aunque la federación no se ha pronunciado oficialmente, salieron versiones donde se afirma que el entrenador César Torres habría justificado la no convocatoria de Franco debido a un cupo limitado de extranjeros, respuesta que fue muy criticada por los analistas debido a que el jugador cuenta con la nacionalidad colombiana tras haber nacido en el país, y argumentan que la decisión tiene otros motivos más delicados.