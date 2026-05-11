Festival Estéreo Picnic 2027: cartel por días, artistas y fechas de preventa de boletería

El Festival Estéreo Picnic 2027 reveló la distribución de su cartel por días y confirmó qué artistas se presentarán en cada una de las tres jornadas de su próxima edición. La programación reúne figuras del pop, rock, reguetón, hip hop y música electrónica, con presentaciones programadas para el 19, 20 y 21 de marzo en Bogotá.

La edición número 16 del festival tendrá como escenario el Parque Simón Bolívar y contará con artistas internacionales y representantes de distintas escenas musicales.

¿Qué artistas se presentarán cada día en el Festival Estéreo Picnic 2027?

Viernes 19 de marzo

La primera jornada estará encabezada por Charli XCX, The Neighbourhood y The Prodigy. La programación también incluye a Fontaines D.C., Marlon Hoffstadt, Malcolm Todd, Raye, Adela, The Avalanches, Boys Noize, La Ramona, Tiga, Lola Índigo, Boy Harsher, Depresión Sonora, Die Spitz, Mind Enterprises, Violet Grohl, Amanda Mussi, Estamos Perdidos, Anne, Annasofía, Encarta 98, Luz No Estrella, Lila Sky, Gotshell, Jack Bargas y B444dlove.

Sábado 20 de marzo

El segundo día tendrá como protagonistas a Arcángel, Avenged Sevenfold y Rawayana. También se presentarán Amelie Lens, Khruangbin, Nina Kraviz, The War On Drugs, Kasabian, Mitú, Él Mató a un Policía Motorizado, Chuwi, Winona Riders, Amaia, Yung Cister, A. Chal, Luch, Nohaadanna, Pepo, Lady Arias, Deglorian, Zuco Omg, Keke Minova, Conjunto Media Luna y María Manuela.

Domingo 21 de marzo

El cierre del Festival Estéreo Picnic 2027 contará con Travis Scott, David Guetta, Milo J y Sombr como principales artistas. El cartel de esta jornada también incluye a Cage The Elephant, Lola Young, Four Tet, Slayyyter, Tomora, Leon Bridges, Angine De Poitrine, Bicep, Sammy Virji, Topboy, Ninajirachi, Midnight Generation, Nicola Cruz, Snow Strippers, Verraco & Lechuga Zafiro presentan: Hyperverbena, Emyl Rusev, Austin TV, Vic Deal, Astro, Ela Conem, Selva Volcan, Entrañas, No2o (2atXNixss) y Siete Catorce.

¿Cuándo comienza la preventa y la venta de entradas del Festival Estéreo Picnic 2027?

La preventa exclusiva para el Festival Estéreo Picnic 2027 comenzará el lunes 9 de noviembre de 2026, a las 9:00 a. m. Esta etapa estará habilitada para clientes de los Bancos Aval, además de los usuarios de la billetera digital Dale!.

Por su parte, la venta general de boletería comenzará el miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 9:00 a. m., y estará disponible hasta agotar existencias. La organización indicó que las entradas se podrán adquirir a través de Ticketmaster.co.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.