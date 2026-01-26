CANAL RCN
¡Icónica! Así fue la presentación de Karol G en el concierto de Bad Bunny en Medellín

La cantante antioqueña fue la artista invitada para la tercera y última presentación del puertorriqueño en Colombia.

enero 26 de 2026
04:13 p. m.
Medellín fue testigo de tres conciertos históricos y esperados por miles de fanáticos, quienes llegaron desde diferentes partes del país y mundo para ver la icónica presentación de Bad Bunny durante todo el fin de semana.

Pese a las grandes especulaciones sobre posibles artistas invitados, no cabe duda de que la tercera fecha fue una de las más comentadas por parte de millones de seguidores, quienes exaltaron la llegada repentina de Karol G.

Así fue la entrada de Karol G al Atanasio Girardot

La noche transcurría con la mejor energía y entusiasmo de las dos primeras fechas del “conejo malo”, pues las expectativas estuvieron más altas que nunca tras la participación de Bomba Estéreo y Arcángel en las dos primeras jornadas.

Las sorpresas durante la noche no pararon ya que la canción seleccionada para el show, el homenaje a Juanes, entre otros detalles propios de cada presentación elevaron la emoción de todos los asistentes. Sin embargo, el escenario se paralizó al quedar en penumbra ya que era el momento del artista invitado.

Ante todo pronóstico, las luces del estadio Atanasio Girardot cambiaron, de manera repentina, al color rosado por lo que miles de asistentes encendieron sus teléfonos para presencia el acto histórico que se avecinaba. Fue así como del interior de la tarima salió Karol G para presenciar, una vez más, el icónico estadio lleno.

Con su aparición el estadio retumbó con la canción ‘Ahora me llama’, la icónica colaboración entre la “Bichota” y Bad Bunny que marcó hitos históricos en el año 2017 al convertirse en uno de los éxitos más escuchados y aclamados por la fanaticada de ambos.

Por supuesto, el encuentro generó impacto entre los miles de asistentes ya que el público tardó varios minutos en ovacionar la llegada de la paisa y el fuerte abrazo que ambos cantantes se dieron en tarima.

Bad Bunny exalta a Karol G en su concierto

“Reciban a una representante de su bandera, a una de las representantes de nuestra cultura y nuestra música a nivel mundial. Un orgullo de Colombia y todos los latinos del mundo entero... Karol G”, manifestó el artista.

Seguido de estas palabras, Carolina tuvo la oportunidad de interpretar algunas de sus más famosas canciones como ‘Latina Foreva’ y ‘Si antes te hubiera conocido’.

