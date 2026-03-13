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¿Se estaba despidiendo? Este fue uno de los últimos mensajes de la reconocida influencer colombiana que falleció

Su muerte fue el 11 de marzo, mientras que las exequias se realizaron al día siguiente.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
11:46 a. m.
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El 12 de marzo, en un desgarrador comunicado publicado en sus redes oficiales, se confirmó la muerte de Carol The Warrior, la reconocida influencer de Colombia.

Dally Carolina Reyes Cáceres estaba enfrentando una difícil enfermedad desde octubre de 2025 y, desafortunadamente, su estado de salud empeoró en los últimos días.

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La muerte de esta reconocida influencer, de acuerdo con lo que ha revelado su familia, fue el 11 de marzo.

Además, la velación se llevó a cabo en la tarde del 12 de marzo, en Cali, y posteriormente sus seres queridos se movilizaron hasta Chocó.

En las redes sociales, Carol The Warrior se caracterizó por su resiliencia y positividad, a pesar de su estado de salud. Es así como sus internautas han recordado varios de sus mensajes en las últimas horas.

Sin embargo, uno de ellos ha llamado la atención debido a que, según las interpretaciones, pudo haber tenido tono de despedida.

Este fue uno de los últimos mensajes de Carol The Warrior, la reconocida influencer colombiana que falleció

Exactamente el 24 de febrero de 2026, Carolina Reyes, más conocida como Carol The Warrior, realizó una conmovedora reflexión en su cuenta de Facebook.

"Yo tenía un plan, pero Dios tenía una mujer", escribió la influencer.

Y, tras la visibilidad de las últimas horas, ese post ha superado los 2.000 'likes' y 'compartidos'.

¿Cuáles han sido las reacciones de los internautas tras la muerte de Carol The Warrior, la influencer de Colombia?

Los seguidores de Carol The Warrior se encuentran conmocionados tras su partida y han expresado sus más sinceras condolencias para los familiares y amigos.

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"Qué triste que una persona tan hermosa y maravillosa haya partido de este mundo", "pensé que ya estaba bien", "te amo, amiga", "que Dios la tenga en su santa gloria", "no lo puedo creer", "mucha fuerza a su familia", "que estés con Dios", "inspiraste mucho amor" y "gracias por todo", han sido algunos de los comentarios escritos.

 

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