“La pasta dental te hace falta”: la contundente crítica de Jay a Alexa en La Casa de los Famosos

La más reciente gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026 presenció uno de los posicionamientos más tensos del juego, hasta ahora. Esto a raíz de las evidentes rencillas que, con el paso de los días, se han desarrollado en medio del juego.

Una de estas se generó minutos antes de conocerse al segundo eliminado del juego, pues Alexa Torres fue confrontada por su compañero Jay, quien no se guardó nada en medio de la polémica actividad.

¿Qué pasó entre Alexa y Jay en La Casa de los Famosos?

La segunda semana de juego culminó con grandes sinsabores ya que las discrepancias lograron avanzar a niveles inimaginables. Jay Torres aprovechó el posicionamiento para confrontar a Alexa con quien ha tenido grandes diferencias en los días más recientes.

Su principal argumento para votar en su contra fue su actitud y “sus malas palabras” ya que expresó su inconformidad con algunos reclamos de su parte frente a la última jornada de nominación. Pese a que Alexa le manifestó sus razones por las que siente que su compañero no tiene “fundamentos” para irse en su contra, el puertorriqueño finalizó su intervención con una contundente crítica.

“Te estoy hablando con base y fundamento y fue tal cual como lo dije. Y la pasta dental te hace falta”, expresó.

Alexa enfrenta a Jay Torres

Por supuesto las reacciones no se hicieron esperar ya que, al finalizar la jornada de eliminación, Alexa se dirigió hacia su compañero para exigirle respeto por dicho comentario ya que manifestó que no podía hacerle estas críticas “en frente de todo Colombia”.

“Eres un poco caballero, eso no se hace y menos en una gala. Si tenías algo que decirme, me lo hubieras dicho de frente, pero no te vas a ir con excusas vagas. Eres un irrespetuoso, eso no se hace… qué te pasa. Por qué te metiste con eso, sabes cómo me dejas frente a todo Colombia con eso”, expresó la mujer entre lágrimas.

Así mismo, cientos de internautas reaccionaron al hecho, por medio de redes sociales, al manifestar que el cantante no habría tenido “más argumentos” para enfrentar a la creadora de contenido.