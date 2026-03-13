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¿Paola Jara está embarazada nuevamente? Jessi Uribe no se guardó nada y rompió el silencio

El artista entregó una respuesta clara a través de sus redes sociales. Estos son los detalles.

Foto: @paolajarapj en Instagram.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
10:30 a. m.
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Paola Jara dio a luz el 19 de noviembre de 2025 y, desde ese entonces, comenzó a vivir la que ella misma ha llamado una de sus mejores etapas.

A través de las redes sociales, la reconocida artista ha mostrado que se encuentra muy feliz con cada momento vivido junto a Emilia, su bebé.

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Además, ha dejado que sus seguidores vean un poco cómo es la rutina y las expresiones de amor del día a día.

Fue así como en los últimos días hubo un momento en el que Paola Jara estaba entrenando y Jessi Uribe la abordó y le dio algunos besos en el vientre.

En consecuencia, en las redes sociales se comenzó a especular un segundo embarazo.

"Me parece que viene otro bebé", "están diciendo que está embarazada otra vez" y "¿habrá uno más?", fueron algunos de los comentarios.

Por lo tanto, Jessi Uribe abrió una caja de preguntas, recibió el cuestionamiento de si volverá a ser papá y respondió con contundencia.

¿Jessi Uribe y Paola Jara serán papás por segunda vez? Esta fue la respuesta

Jessi Uribe, en la dinámica que realizó en Instagram en la tarde del 12 de marzo de 2026, aclaró que no es cierto que Paola Jara se encuentre embarazada nuevamente.

Según lo que el artista dio a entender, no tiene planeado ser papá de otro bebé. "Ya me operé", fue su respuesta exacta.

Este fue el emotivo mensaje de Paola Jara tras el nacimiento de Emilia, su bebé

Tras tener a su hija en sus brazos, Paola Jara publicó algunas fotos junto a Jessi Uribe y las primeras prendas con las que vestiría a Emilia.

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"Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros, los amamos", escribió en la publicación.

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