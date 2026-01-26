Hospedajes para el Festival Leyenda Vallenata 2026 en Valledupar: precios de hasta $340 millones

Valledupar se prepara para vivir la versión No. 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, un evento que este año rendirá tributo al legendario Binomio de Oro de América y contará con estrellas de la talla de Silvestre Dangond y J Balvin.

Sin embargo, a medida que se acerca la agenda de conciertos que inicia el próximo 1 de mayo de 2026, una polémica ensombrece la fiesta: los desorbitados precios de los alojamientos en plataformas de renta corta como Airbnb.

En un fenómeno que recuerda las recientes controversias en Medellín, ciudadanos y turistas han denunciado cobros que parecen irreales. Durante una revisión a las plataformas digitales, se evidenció que los arrendadores están solicitando sumas que oscilan entre los $14 y $21 millones de pesos por solo tres noches de estancia.

No obstante, el caso más alarmante es el de una propiedad que ofrece hospedaje por la astronómica cifra de $340 millones de pesos por el mismo periodo, un valor con el que se podría adquirir un inmueble propio en Colombia.

Abuso en los precios en hospedajes para el Festival de la Leyenda Vallenata

Fotos: capturas pantalla Airbnb

La dinámica de oferta y demanda por el Festival Vallenato 2026 ha llevado a los dueños de casas y apartamentos en Valledupar a establecer tarifas que superan cualquier estándar internacional.

Aunque faltan aproximadamente tres meses para que se escuche el primer acorde de acordeón, la escasez de camas hoteleras tradicionales ha impulsado este mercado de rentas cortas hacia niveles críticos de especulación.

La situación no es nueva en el país. Recientemente, en Medellín, la Alcaldía y las autoridades nacionales intervinieron ante cancelaciones injustificadas y cobros excesivos durante grandes eventos musicales.

En el caso de Valledupar, la preocupación radica en que estos precios no solo alejan al turista nacional, sino que afectan la imagen de un festival que celebra la cultura popular y las raíces del folclor.

Sanciones de la SIC y advertencias por cobros excesivos en alojamiento

Ante el descontento generalizado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha reiterado las advertencias para los prestadores de servicios turísticos.

Según el ente regulador, las prácticas que vulneren los derechos del consumidor, incluyendo la publicidad engañosa o el abuso en las tarifas, pueden acarrear sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La protección al consumidor turístico es clara: los prestadores deben garantizar transparencia en los precios y el cumplimiento de las reservas.