Madre y hermana de Yeison Jiménez anuncian acciones legales por el manejo de sus bienes

La madre y la hermana de Yeison Jiménez acudieron a la Fiscalía General de la Nación para denunciar una serie de hechos que, según ellas, habrían afectado sus intereses económicos y estarían relacionados con empresas y bienes del fallecido cantante.

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Luz Feny Galeano Patiño y Laura Daniela Sarmiento Galeano, madre y hermana de Yeison Jiménez, respectivamente, están siendo representadas por el bufete Sergio Ramírez Law Group. La firma informó que asumió su representación en dos procesos de carácter penal que actualmente están en curso.

¿Qué denunció la familia de Yeison Jiménez ante la Fiscalía?

Según el comunicado publicado por los abogados, la denuncia está relacionada con cambios en la administración de algunas empresas, movimientos de acciones y operaciones económicas vinculadas con sociedades y bienes de Yeison Jiménez.

La familia considera que estas actuaciones habrían generado un perjuicio económico. Por esa razón, decidió llevar el caso ante la Fiscalía para que las autoridades revisen lo ocurrido y determinen si hubo alguna conducta ilegal.

Estos movimientos son ahora objeto de revisión por parte de las autoridades. La Fiscalía deberá establecer qué ocurrió, quiénes participaron en las operaciones señaladas y si los hechos pueden constituir algún delito.

La familia busca además recuperar o proteger los recursos que considera afectados. Para ello, sus abogados anunciaron que continuarán recopilando información y realizando las actuaciones necesarias dentro de los procesos.

¿Qué buscan la madre y la hermana de Yeison Jiménez?

El bufete Sergio Ramírez Law Group explicó que su trabajo estará dirigido a establecer quiénes podrían tener responsabilidad por los hechos denunciados y buscar que se reparen las afectaciones económicas que, según sus representadas, se habrían producido.

En términos jurídicos, uno de los objetivos mencionados por los abogados es que, si la investigación encuentra suficientes elementos, la Fiscalía pueda avanzar hacia una formulación de imputación, que es el momento en el que una persona es formalmente señalada dentro de un proceso penal por su posible participación en un delito.

Sin embargo, ese escenario todavía no significa que exista una persona declarada culpable. El proceso debe avanzar y cualquier eventual responsabilidad tendrá que ser determinada por las autoridades competentes.

Los abogados Sergio Augusto Ramírez Mantilla y Romario Camargo Pizarro señalaron que cuentan con un equipo encargado de investigar los movimientos relacionados con las sociedades y los bienes que hacen parte de la denuncia.

La firma también hizo énfasis en que respetará el debido proceso y las garantías de todas las personas que puedan estar involucradas en las actuaciones. Esto significa que las acusaciones deberán ser verificadas por las autoridades antes de establecer cualquier responsabilidad.

Yeison Jiménez murió el 10 de enero de 2026, en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá. El cantante de música popular viajaba junto con integrantes de su equipo de trabajo cuando ocurrió el accidente.