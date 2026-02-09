Karol G enciende nuevamente las alarmas tras publicar sentido video junto a Bruno Mars

La vida amorosa de Carolina Giraldo se ha visto inmersa en un sin fin de especulaciones tras confirmar la ruptura con Salomón Villada, más conocido artísticamente como Feid.

Pese a que ninguno de los dos se ha referido directamente sobre la causa que los llevó a finalizar su mediática relación, sus recientes lanzamientos musicales ya han generado rumores entre ambos cantantes, quienes han implementado melancólicas letras en estas.

Un ejemplo de esto es el más reciente álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’. Este disco ha sido catalogado como uno de los más profundos de la ‘Bichota’ ya que en este plasma su profundo dolor al alejarse de la persona que amaba.

Pero ahora los rumores van dirigidos principalmente a las posibles relaciones sentimentales que ambos antioqueños, al parecer, ya estarían protagonizando. En el caso de la intérprete de ‘Amargura’, ahora los lentes se encuentran apuntando al cantante Bruno Mars.

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Karol G y Bruno Mars desatan rumores en redes sociales

La conversación ha sido alimentada por el más reciente video musical que ambos cantantes han publicado. La canción ‘Still’ ya está posicionándose dentro de las listas de reproducción musical en el mundo por convertirse en la segunda canción en la que la paisa hace uso del inglés.

Esta colaboración de alto impacto ha llegado acompañada de especulaciones que crecieron durante las horas más recientes, pues en el nuevo videoclip se les observa a ambos artistas teniendo diversos encuentros románticos en los que las miradas, abrazos y caricias se llevan la atención.

Al mejor estilo romántico que caracteriza al artista, Carolina ha compartido diferentes espacios junto al intérprete de ‘Uptown Funk’ en donde también han protagonizado imágenes virales en donde comparten abrazos y elogios mutuos.

Algunos de los comentarios también exaltaron la participación del hombre en uno de los más recientes conciertos de Giraldo, en Los Ángeles, en donde cantaron, por primera vez, su colaboración con una especial escenografía.

Pese a que varios han manifestado que este vínculo está principalmente fundamentado en el interés por posicionar la canción, otros aseguran que podrían existir las posibilidades de que ambos se encuentren iniciando una relación.

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Karol G logra ocupar el primer puesto en el top global de Spotify

El más reciente álbum de la mujer ya ha ido escalando dentro de las plataformas de stream más importantes del mundo. Actualmente, Karol G se encuentra liderando el top global de Spotify al pasar por encima de éxitos como ‘Dai Dai’, de Shakira, y canciones tanto de Bad Bunny como de Michael Jackson.

Ante el rotundo éxito de este disco, Carolina se tomó las redes sociales para celebrar, entre lágrimas, la gran acogida que su trabajo ya ha generado en su público mundial.

“Que nunca se nos vaya la capacidad de emocionarnos como la primera vez. Gracias a todos”, afirmó en sus redes sociales.