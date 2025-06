Karol G y Selena Gómez se unen para hacer confesiones inéditas sobre sus vidas

Karol G se ha tomado las redes sociales en los días más recientes ya que es nuevamente viral por el gran éxito que su nuevo álbum musical ya posee. De esta manera, la antioqueña se encuentra realizando una importante gira de medios internacionales para revelar detalles de su vida personal y trabajo musical.

Karol G y Selena Gómez en entrevista

En una reciente ocasión, la cantante antioqueña se unió junto a Selena Gómez para dar una entrevista a Complex, medio internacional de entretenimiento, en la que participaron en una dinámica para responder preguntas de diferentes temáticas.

Algunas respuestas llamaron la atención de los internautas ya que Carolina Giraldo comentó que la mejor fiesta a la que ha ido en su vida fue la que realizó Gómez por su cumpleaños número 31. No obstante, confesó que en dicha reunión no permitieron hacer uso de teléfonos celulares, de modo que, no hubo mayor registro del evento.

Así mismo, la intérprete de ‘Love On’ manifestó que su palabra favorita en español es “chingado” a lo que Karol G recalcó que el uso que se le da a dicha frase puede tener connotaciones groseras.

Por otra parte, Carolina exaltó que le gustaría poder traer de vuelta la era musical disco ya que admira los videos, los peinados, el maquillaje y el estilo que los artistas utilizaban en dicha época.

Finalmente, Selena reveló que el mejor regalo que ha recibido son los que su hermana pequeña le realiza como algunos dibujos, collages, entre otras piezas artísticas que la menor confecciona.

Karol G habla sobre sus planes a futuro en familia

Por otro lado, la intérprete de ‘Papasito’ tuvo la oportunidad de dar una entrevista para El show de Cristina en la que habló sobre su álbum ‘Tropicoqueta’ y mencionó detalles sobre sus planes a futuro.

Sin embargo, la cantante causó conmoción al hablar sobre sus aspiraciones de crear su propia familia ya que mencionó que, aunque aún no es tiempo de tener hijos, se siente lista para formar una familia de uno o dos hijos.