VIDEO I Karol G y Young Miko protagonizaron polémico encuentro en tarima que ya es viral

Carolina Giraldo ha vuelto a llevarse la atención de millones en redes sociales tras viralizarse imágenes de su más reciente encuentro musical en tarima junto a la cantante Young Miko en Estados Unidos.

Aunque su aparición en el escenario fue motivo de alegría y celebración entre los presentes, los bailes y encuentros entre ambas mujeres ya son tema de discusión en sus más fieles seguidores.

Karol G y Young Miko sorprendieron juntas

El viral encuentro se dio durante la más reciente presentación de la argentina en Orlando, Estados Unidos, cuando decidió darle la bienvenida a Carolina en medio de amplias ovaciones por parte del público.

Pero la presentación de ambas mujeres se tornó en una escena sensual y romántica ya que la argentina decidió sentar a la paisa en una silla y dedicarle la canción que se encontraba cantando en aquel instante.

Entre abrazos, acercamientos de rostro y otras caricias, las redes sociales se revolucionaron al ver la impactante interacción entre las dos. Pero el espacio en el escenario también se prestó para que ambas interpretaran su colaboración ‘Dispo’ y demás éxitos de la “Bichota” como ‘Bby Wow’.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar entre los internautas ya que el acercamiento entre ambas ha despertado nuevos rumores sobre un posible romance entre las dos artistas. No obstante, hay quienes aseguran que su interacción corresponde a una estrategia mediática de marketing para llamar la atención de la prensa internacional.

Pese al coqueteo entre ambas, finalmente Carolina salió del escenario en medio de gritos y el furor del público que ovacionó finalmente su interacción en el escenario.

Karol G convocó a fiesta virtual con fanáticos

Por otro lado, la intérprete de ‘Amargura´ ha revolucionado las redes sociales al hacer una mediática invitación para festejar el lanzamiento de su álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’.

El encuentro será el próximo 4 de noviembre y se realizará mediante un live en la cuenta oficial de la mujer en TikTok.

Pese a que Carolina no suele realizar dichos acercamientos con su fanaticada en redes, cabe recalcar que la mujer llevó a cabo la misma actividad, en el año 2025, para celebrar el lanzamiento de su álbum ‘Tropicoqueta’.