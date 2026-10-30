Aceptó cargos por asesinar a su pareja mientras cumplía una condena por intento de feminicidio

Este medio conoció un caso que expone la violencia de género incluso tras las rejas. William Rafael Martínez Alvarino, quien se encontraba recluido cumpliendo una condena de 21 años por intentar asesinar a una pareja, fue imputado por la Fiscalía por el feminicidio de otra mujer con quien mantenía una relación sentimental.

Sujeto fue condenado por feminicidio: ya tenía una sentencia previa

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El crimen ocurrió el pasado 22 de agosto durante una visita conyugal en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Según la investigación de la Fiscalía, durante los dos años previos al feminicidio, Martínez Alvarino ejerció un control sistemático sobre la víctima. Las autoridades documentaron episodios constantes de vigilancia e intimidación.

El fiscal del caso detalló las conductas del procesado: "Usted le exigía que compartiera, por ejemplo, la pantalla de su teléfono celular para revisar sus conversaciones y contactos con el propósito de establecer con quién se comunicaba, igualmente también pretendía imponerle horarios para acostarse y le exigía también mantener videollamadas durante las noches".

La Fiscalía reveló que la violencia física ejercida contra la mujer fue extrema. "Esa violencia que ejerció sobre ella no se limitó solamente a causar la muerte, pues también le ocasionó múltiples lesiones traumáticas en diferentes regiones anatómicas mediante actos de agresión física que le produjeron intenso dolor y sufrimiento", indicó el ente acusador durante la audiencia de imputación.

El patrón de comportamiento identificado por los investigadores incluía celos obsesivos, amenazas constantes y un esquema de sometimiento psicológico que mantuvo a la víctima bajo su dominio, a pesar de que el agresor se encontraba privado de la libertad. Estos elementos fueron considerados por la Fiscalía para tipificar el delito como feminicidio agravado.

El agresor aceptó los cargos

Durante la audiencia judicial, William Rafael Martínez aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Como consecuencia, recibió una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, que se suma a la condena de 21 años que ya cumplía por el intento de homicidio de una pareja anterior.