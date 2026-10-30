Aeropuerto Ernesto Cortissoz se prepara para recibir a los hinchas de Boca y Atlético Mineiro: estas son las obras

Colombia recibe por primera vez una final a partido único de un torneo Conmebol; la Copa Sudamericana 2026 se definirá en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla el próximo 21 de noviembre entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

Además de los arreglos y remodelaciones del estadio Metropolitano, Barranquilla también alista importantes novedades en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz para recibir a una cantidad importante de hinchas provenientes de Brasil, Argentina y diferentes ciudades de Colombia para presenciar la gran final.

Zona de inmigración renovada en el Ernesto Cortissoz

En una de las últimas visitas del alcalde Alejandro Char para revisar los avances de las obras en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, confirmó que la zona de inmigración internacional estará lista para la visita de los hinchas que viajen a la final de la Copa Sudamericana.

Además, se confirmó la instalación de un nuevo sistema de climatización, escaleras eléctricas, ascensor para mejorar la movilidad de los viajeros y dos nuevas salas en el muelle internacional.

En el exterior, se realizó una mejora en la señalización de casi 6 kilómetros de vías aledañas al aeropuerto para que los conductores puedan identificar mejor los carriles y tener un ingreso más organizado.

Alejandro Char confirmó que habrá vuelos directos entre Buenos Aires y Barranquilla

El alcalde Alejandro Char, junto con la aerolínea LATAM, anunciaron la habilitación de cuatro vuelos directos entre Buenos Aires y Barranquilla para facilitar el desplazamiento de los hinchas que viajen a la gran final.

En principio, serán vuelos especiales en torno a la final y estarán disponibles para el fin de semana del partido y los precios se podrán consultar a través de los canales oficiales de la aerolínea.