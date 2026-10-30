Bogotá festeja el 'Awooween' y Ryan Castro prepara una fiesta histórica: estos serían los invitados

Este sábado 31 de octubre, Bogotá recibe una de las noches más esperadas del año con el concierto del artista paisa Ryan Castro en el marco de la celebración de Halloween; el reggaetonero se presentó en la capital del país en octubre de 2025, pero en el coliseo MedPlus; ahora, el histórico estadio El Campín se prepara para recibirlo.

El pasado lunes 26 de octubre inició el montaje del escenario 360 que presentará 'El cantante del ghetto' y las primeras imágenes prometen un show espectacular para los más de 40 mil asistentes que estarán presentes en el 'Awooween'.

Posibles invitados de Ryan Castro en Bogotá

En el último tiempo, los conciertos se han caracterizado no solo por los grandes shows de luces y pirotecnia que ofrecen los artistas, sino por la cantidad de invitados que llevan a cada una de las ciudades donde se presentan y que le ofrecen al público una experiencia completa que incluye la interpretación de éxitos entre uno o más cantantes.

Ryan Castro ha sido uno de los que más invitados lleva en los conciertos que realiza y, en su última gira, lo hizo con nombres de peso como Feid, Arcangel, J Balvin, entre otros, y los asistentes al concierto del próximo 31 de octubre ya están especulando sobre los posibles invitados que estarán en El Campín.

Según algunas cuentas especializadas en música y conciertos, estos podrían ser los posibles invitados de Ryan Castro en Bogotá:

Feid

J Balvin

Maluma

Kapo

Maisak

Kris R

Hamilton

Ñengo Flow

Sean Paul

Todos estos artistas tienen al menos una colaboración con Ryan Castro, por lo que su presencia en El Campín podría ser posible; hasta el momento, Castro no ha confirmado ningún invitado oficialmente, pero la presencia de más cantantes está garantizada.

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Se habilitaron nuevas entradas para Ryan Castro en Bogotá

Aunque las entradas se agotaron rápidamente, en las últimas horas se habilitó un remanente de boletería que se puede adquirir a través de TuBoleta para las localidades occidental, oriental y gramilla VIP, para que los interesados que no pudieron conseguir entrada en la etapa de venta inicial puedan asistir sin necesidad de pagar precios elevados de reventa o caer en posibles estafas.

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