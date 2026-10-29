CANAL RCN
Salud y Bienestar

Dan a conocer las cirugías que las EPS no están obligadas a cumplir según la ley

Conozca cuáles son esas cirugías que no se cubren según la ley 695 de 2026.

El ABC de una cirugía plástica segura: ¿Qué debe saber antes de someterse a un procedimiento estético?
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
09:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 695 de 2026, un acto administrativo con el cual se actualiza de manera formal el listado de exclusiones del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Esta normativa define con precisión quirúrgica cuáles son las intervenciones, procedimientos, medicamentos y tecnologías que no pueden ser financiados con los recursos públicos de la salud en Colombia.

Con un total de 117 tecnologías y procedimientos excluidos, la medida busca blindar la sostenibilidad financiera del sistema y garantizar que los recursos estatales se destinen de manera exclusiva a intervenciones prioritarias, preventivas y con soporte clínico comprobado.

Así podrá consultar cómo avanzan los pendientes de las EPS en el 'Tablero Público'
RELACIONADO

Así podrá consultar cómo avanzan los pendientes de las EPS en el 'Tablero Público'

Cirugías que la EPS no cubre según la ley

Uno de los puntos clave de la normativa es la ratificación de que las EPS bajo ningún motivo están obligadas a cubrir procedimientos cuyo fin primordial sea el embellecimiento o la modificación de la apariencia física sin una justificación funcional o médica de peso. Dentro de la lista de cirugías vedadas por el sistema se encuentran:

  • Rinoplastia estética: La remodelación nasal orientada estrictamente a la estética (a diferencia de aquellas funcionales requeridas para corregir problemas graves de tabique que afecten la respiración).
  • Liposucción y lipectomía: Procedimientos quirúrgicos de extracción de grasa orientados a la definición corporal o pérdida de contorno.
  • Mamoplastia estética y mastopexia: Intervenciones de aumento, reducción o levantamiento de senos sin propósitos reconstructivos o post-oncológicos.
  • Gluteoplastia: Cirugías destinadas a incrementar el volumen o modificar la forma de los glúteos.
  • Blefaroplastia estética: Extirpación de tejidos o piel sobrante de los párpados por causas asociadas estrictamente al envejecimiento natural.
  • Ritidectomía: Los conocidos estiramientos faciales o cirugías de rejuvenecimiento de rostro.
  • Cirugías de reasignación estética íntima: Se excluyen procedimientos como la cliteroplastia, himenoplastia, himenorrafia, así como las intervenciones de engrosamiento o alargamiento de pene.

¿Qué medicamentos no cubre la EPS?

Además de las intervenciones puramente cosméticas, la Resolución 695 de 2026 mantiene y actualiza exclusiones sensibles en otras áreas de la medicina. En primer lugar, dentro de la reproducción asistida, quedan totalmente excluidos tratamientos como la fecundación in vitro (FIV) —incluso con técnicas avanzadas como la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI)— y los procesos de inseminación artificial.

Por otro lado, en cuanto a medicamentos específicos, se restringen combinaciones farmacológicas analgésicas para contextos muy puntuales (como acetaminofén con codeína o hidrocodona en ciertos diagnósticos) y tratamientos dermatológicos masivos como el minoxidil tópico para la alopecia androgénica.

Finalmente, en el campo de las terapias alternativas y experimentales, prácticas como la ozonoterapia, la aromaterapia, el uso de cámaras hiperbáricas sin aprobación clínica estricta y las terapias celulares no estandarizadas carecen de financiación pública.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario

Enfermedades

Cáncer de mama y de cuello uterino: ¿qué exámenes debe hacerse y a qué edad?

Invima

Invima prohibió producto para eliminar cucarachas: alertan por riesgos para la salud

Otras Noticias

Artistas

Así fue la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: lugar, invitados y video del beso

La pareja contrajo matrimonio este jueves 29 de octubre en Zipaquirá.

Venezuela

Senador de EE. UU. que ayudó con el regreso de María Corina Machado puso un ultimátum

Rick Scott recalcó en diálogo con NTN24 que en ocho meses debe haber un gobierno democrático en Venezuela.

Secretaria de Movilidad

Ya rigen las restricciones para motociclistas por Halloween: estas son las vías y los horarios

Congreso de la República

¿Qué subirá de precio si se aprueba la ley de ajuste fiscal que radicó el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

Liga BetPlay

América de Cali remontó ante Fortaleza y sigue en la pelea por el liderato