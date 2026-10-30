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Desempleo en Colombia bajo al 8% en septiembre de 2026

En septiembre de este año, la tasa global de participación se ubicó en 63,8% y la tasa de ocupación en 58,7%.

Foto: diseñada con Magnific
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Noticias RCN

octubre 30 de 2026
10:17 a. m.
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El Dane anunció que la tasa de desempleo en Colombia bajó al 8% en septiembre de 2026, mientras que en el mismo mes de 2025 fue de 8,2%.

Además, la tasa global de participación se ubicó en 63,8% y la tasa de ocupación en 58,7%, mostrándose estables en comparación con el mismo periodo del año pasado.

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En septiembre de 2026, la tasa de desocupación en las 13 ciudades y áreas metropolitanas del país fue de 8,3%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,1%.

Los sectores que más aportaron a la reducción del desempleo

Asimismo, la tasa global de participación se ubicó en 66,1% y la tasa de ocupación en 60,6%, en comparación con septiembre de 2025 cuando estas tasas fueron 66,4% y 61,0%, respectivamente.

De otro lado, la entidad confirmó que las ramas que más contribuyeron al aumento de la población ocupada el mes pasado fueron comercio y reparación de vehículos, con 0,7 puntos porcentuales; industrias manufactureras, con 0,4 puntos; y transporte y almacenamiento, con 0,3 puntos.

Entre todas sumaron 346.000 puestos de trabajo, de los cuales 162.000 se generaron en comercio.

Actividades que menos crecieron

Sin embargo, actividades primarias como agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca fueron las que menos crecieron, con una contribución negativa de 0,8 puntos porcentuales.

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En esta rama, la tasa de ocupación se redujo de 3,37 millones a 3,19 millones, con una caída de 184.000 personas.

Además, hubo contracción en el sector de actividades artísticas, entretenimiento y recreación (-49.000), administración pública y defensa (-23.000) e información y comunicaciones (-21.000).

Finalmente, actividades profesionales, científicas y técnicas, el suministro de electricidad, gas y agua, las actividades financieras y de seguros y las inmobiliarias sumaron en conjunto 219.000 ocupados.

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