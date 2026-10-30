Accidente en la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sacó las lágrimas de una invitada

Este jueves 29 de octubre se celebró la gran boda entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tras siete años de relación sentimental y tres años de compromiso.

La celebración, considerada como la más esperada del año, contó con la participación de distintas figuras públicas, artistas, creadores de contenido, entre otras personalidades del estrellato nacional.

Cada detalle ya se ha tomado las redes sociales, pues, como era de esperarse, la boda contó con pomposos escenarios desde la ceremonia religiosa hasta la amplia fiesta que se celebró en el restaurante de Pipe y Luisa.

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¿Cuál fue el accidente en la boda de Luisa Fernanda y Pipe Bueno?

Tras finalizar la eucaristía, celebrada en la Catedral de Zipaquirá, los recién casados protagonizaron una salida de película ya que utilizaron un vehículo clásico para rodar por la majestuosa mina de sal en donde se proyectaron distintos hologramas con figuras de colores.

La segunda parada del evento fue el restaurante Rancho MX en donde se llevó a cabo la celebración oficial y el concierto privado que contó con la participación de distintos artistas nacionales.

Por supuesto, la fiesta tuvo la presencia de todos sus amigos, familiares y demás allegados a la que es considerada como una de las parejas más mediáticas del país.

Marilyn Oquendo, mejor amiga de la antioqueña, se llevó la atención en varias oportunidades ya que la mujer, quien incluso fue mencionada en los votos oficiales de la novia, tuvo un aparatoso accidente en medio de la fiesta.

La cantante se dedicó a documentar y compartir en redes sociales los momentos más memorables de la celebración. No obstante, en medio de la gran fiesta, la mujer manifestó sentir un contundente dolor en uno de sus pies.

Al retirar su zapatilla se llevó la desafortunada noticia de que uno de sus dedos tenía que ser inmovilizado al ser fuertemente impactado con el celular de una de sus amigas presentes.

Por esto, Oquendo tuvo que recibir atención por parte del equipo de paramédicos que se encontraban presente en el sitio, de modo que, su participación en los bailes tuvo que detenerse.

Artistas invitados en la boda de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

La boda de lujo contó con la participación de distintos artistas que no solo asistieron como invitados, sino que también convirtieron la celebración en un espectáculo propio. Maluma llegó al recinto en compañía de su esposa Susana con quien compartió tanto en la catedral como en la fiesta en Rancho.

Otros artistas como Jhonny Rivera, Juliana, Beéle, Miguel Bueno, Hernán Gómez, Juan Duque, Ñejo, Elder Dayan, Juan Fernando Velasco, Nelson Velásquez, entre otros, cantaron durante la fiesta que culminó sobre las cuatro de la mañana de este viernes 30 de octubre.