Economía de Francia se contrae y Gobierno advierte que el país podría “estrellarse” sin ajuste fiscal

La economía de Francia registró una contracción del 0,1 % durante el tercer trimestre de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee), en medio de una creciente preocupación por el deterioro de las finanzas públicas, la inflación y la inestabilidad política de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Los datos reflejan un nuevo revés para la segunda economía más grande de la eurozona, que ya había permanecido estancada en el segundo trimestre tras una caída del 0,2 % en los primeros tres meses del año. Con este resultado, Francia acumula tres trimestres consecutivos sin crecimiento económico.

Ante este panorama, el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, aseguró que la economía francesa se encuentra “paralizada” y lanzó una advertencia sobre las consecuencias de no avanzar en la consolidación fiscal prevista por el Ejecutivo.

Gobierno insiste en reducir el déficit

Durante una entrevista con la emisora France Info, Lescure afirmó que la falta de crecimiento responde a una combinación de factores internos y externos, entre ellos las olas de calor registradas durante el verano y las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz, que han impulsado al alza los precios de los combustibles.

“Durante tres trimestres, el crecimiento no ha llegado”, señaló el ministro, quien resumió la situación afirmando que la economía francesa está actualmente “paralizada”.

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Además, advirtió que el país corre el riesgo de un deterioro aún mayor si no logra aprobar las medidas contempladas en el proyecto de presupuesto para 2027. “Si no logramos la recuperación presupuestaria que hemos previsto en el presupuesto, nos estrellaremos”, afirmó.

La propuesta del Gobierno busca reducir el déficit público al 5 % del Producto Interno Bruto, frente al 5,4 % registrado en 2026. Sin embargo, su aprobación enfrenta dificultades debido a la falta de una mayoría parlamentaria y al complejo escenario político previo a las presidenciales, en las que la líder de extrema derecha Marine Le Pen aparece como favorita en varios sondeos.

Inflación, protestas y caída de exportaciones presionan la economía

La desaceleración económica coincide con un repunte de la inflación, que alcanzó el 3,4 % interanual en octubre, frente al 3,1 % registrado en septiembre, el nivel más alto desde enero de 2024.

El Insee atribuyó buena parte del retroceso económico a la fuerte caída de las exportaciones, que se contrajeron un 1,7 % después de haber crecido un 2,8 % en el trimestre anterior. Entre los sectores más afectados figuran los equipos de transporte, con una disminución del 9,1 %, y la industria aeronáutica.

Mientras tanto, las importaciones permanecieron prácticamente estables, con un leve aumento del 0,1 %, y el consumo de los hogares mostró una moderada mejora al crecer un 0,4 %, frente al 0,2 % del trimestre anterior.

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El deterioro del panorama económico ocurre además en un contexto de protestas por el aumento del coste de vida y movilizaciones estudiantiles que han derivado en algunos de los disturbios más significativos registrados en los últimos años.

Los analistas advierten que los nuevos datos complican el objetivo del Gobierno de lograr un crecimiento económico del 0,5 % en 2026, mientras que la preocupación por el elevado nivel de deuda y déficit ha incrementado los costes de financiación del Estado en las últimas semanas.