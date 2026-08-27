Pareja de 'Epa Colombia' emitió duro pronunciamiento tras visitarla en cárcel de Ibagué

El nombre de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', sigue generando atención tras conocerse la decisión de que fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hacia la cárcel de La Picaleña en Ibagué.

RELACIONADO Abogada de Epa Colombia contó cómo está viviendo en la cárcel de Ibagué

Su pareja, Karol Samantha, reapareció en redes sociales para enviar un mensaje de reflexión luego de visitarla en el centro penitenciario. Sin embargo, terminó llevándose una respuesta inesperada, pues muchas personas comenzaron a cuestionar su aspecto físico.

¿Qué dijo Karol Samantha tras visitar a 'Epa Colombia' en la cárcel?

Amiga, hoy quiero transmitirte un mensaje desde el amor y la empatía para todas esas personas que están atravesando una dura prueba que jamás pensaron vivir. Hoy podemos ser nosotros, mañana no sabemos a quién le toque

El pronunciamiento que generó mayor impacto estuvo relacionado con las familias de las personas privadas de la libertad. Karol Samantha hizo una reflexión sobre el sufrimiento y la incertidumbre que viven quienes tienen a un ser querido detenido.

Recuerda: mientras que la detenida no sea tu detenida, jamás entenderás el dolor, el sufrimiento, la angustia y la ansiedad de tenerla ahí dentro.

Karol Samantha respondió a las críticas por su aspecto físico

En redes sociales comenzaron a circular comentarios sobre el aspecto físico de Karol Samantha tras publicar su reflexión. Ante esto, la prometida de 'Epa Colombia' emitió un nuevo pronunciamiento donde respondió directamente a las críticas.