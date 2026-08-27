Pareja de 'Epa Colombia' emitió duro pronunciamiento tras visitarla en cárcel de Ibagué
Karol Samantha visitó a Daneidy Barrera en la cárcel de Picaleña en Ibagué y compartió un sentido mensaje en redes sociales.
Noticias RCN
11:20 a. m.
El nombre de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como 'Epa Colombia', sigue generando atención tras conocerse la decisión de que fue trasladada desde la Escuela de Carabineros de Bogotá hacia la cárcel de La Picaleña en Ibagué.
Su pareja, Karol Samantha, reapareció en redes sociales para enviar un mensaje de reflexión luego de visitarla en el centro penitenciario. Sin embargo, terminó llevándose una respuesta inesperada, pues muchas personas comenzaron a cuestionar su aspecto físico.
¿Qué dijo Karol Samantha tras visitar a 'Epa Colombia' en la cárcel?
Amiga, hoy quiero transmitirte un mensaje desde el amor y la empatía para todas esas personas que están atravesando una dura prueba que jamás pensaron vivir. Hoy podemos ser nosotros, mañana no sabemos a quién le toque
El pronunciamiento que generó mayor impacto estuvo relacionado con las familias de las personas privadas de la libertad. Karol Samantha hizo una reflexión sobre el sufrimiento y la incertidumbre que viven quienes tienen a un ser querido detenido.
Recuerda: mientras que la detenida no sea tu detenida, jamás entenderás el dolor, el sufrimiento, la angustia y la ansiedad de tenerla ahí dentro.
Karol Samantha respondió a las críticas por su aspecto físico
En redes sociales comenzaron a circular comentarios sobre el aspecto físico de Karol Samantha tras publicar su reflexión. Ante esto, la prometida de 'Epa Colombia' emitió un nuevo pronunciamiento donde respondió directamente a las críticas.
No pasa nada si hay gente que solo quiere tirar hate. El mensaje fue claro, llegó a las personas que tenía que llegar. Recordemos que la de la abundancia del corazón habla la boca. Me importa que llegue a las personas que son. Recibo solo los comentarios bonitos, lo malo y lo pesado yo lo suelto.