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A juicio los cuatro capturados por el secuestro extorsivo y asesinato del profesor Neill Felipe Cubides

Los cuatro fueron imputados en marzo, por los hechos ocurridos el pasado 15 de enero.

Foto: Policía Nacional
Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
11:00 a. m.
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A juicio irán Álvaro Andrés Gómez, alias “Cabezón”; Sergio David Vásquez, alias “Pipo”; Michael Andrés Chitiva, alias “Chirry”, y Arnold Esteban Páez, alias de “Pecueca”, integrantes de ‘Los Kamaleones’ y presuntos responsables de la muerte del profesor Neill Felipe Cubides, en enero de 2026.

Los cuatro fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo con circunstancias de agravación punitiva, homicidio agravado, hurto calificado y agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, el 27 de marzo.

Noticia en desarrollo…

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