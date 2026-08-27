A juicio los cuatro capturados por el secuestro extorsivo y asesinato del profesor Neill Felipe Cubides

A juicio irán Álvaro Andrés Gómez, alias “Cabezón”; Sergio David Vásquez, alias “Pipo”; Michael Andrés Chitiva, alias “Chirry”, y Arnold Esteban Páez, alias de “Pecueca”, integrantes de ‘Los Kamaleones’ y presuntos responsables de la muerte del profesor Neill Felipe Cubides, en enero de 2026.

Los cuatro fueron imputados por los delitos de secuestro extorsivo con circunstancias de agravación punitiva, homicidio agravado, hurto calificado y agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, el 27 de marzo.

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